Подмастерья бизнесменов. Или немножко иная история нашумевшей драки в Тройке

30 июля 2021 г. в продуктовом магазине «Ашан», находящемся в торговом центре «Тройка», произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В прессе со ссылкой на источники в МВД сообщалось, что «По предварительным данным, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого, и за него заступились другие и напали толпой. Один из участников применил оружие».

Также заявлялось, что в драке «приняли участие около 20 иностранцев. Полиция возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». «Дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ "о хулиганстве с применением оружия".

С автором материала связались родственники и защита двоих обвиняемых. У них несколько иное видение событий. Какая из версий логичнее, читатели могут судить сами. Итак.

По словам родственников и защиты к работникам, подрабатывающим доставкой грузов для посетителей "Ашана" (среди работников есть и граждане Таджикистана и граждане РФ) привязалась шайка рэкетиров (либералы грустят о святых 90-х, а они уже тут). Настойчивое предложение крыши, переходящее в вымогательство, продолжалось более года. Угрозы варьировались от словесных до угроз оружием (стрельбы издалека в сторону жертв вымогательства). Работники обращались к правоохранителям, правоохранители реагировали по принципу – будет труп -обращайтесь, выедем, расследуем, накажем!

30 июля рэкетиры перешли от слов к делу. Сначала одного из работников оттащили на лестницу (т.е. в пространство скрытое от взглядов посетителей и других работников, где можно делать вообще что угодно) и начали прессовать (морально и физически). Затем, после того как к месту события подошли остальные работники, на них (работников) напали с применением огнестрельного и холодного оружия. Тут-то полиция, которую работники начали вызывать снова, и появилась. Стрелков наконец забрали (есть вещи, которые бандитам делать нельзя даже в нашем государстве).

Далее события развивались совсем замечательным образом. Как именно, автору материала рассказали обратившиеся к нему защитники Пирова Фархода и Хасанова Хуршеда (двоих из четверых арестованных работников). По их рассказу — Пиров (гражданство РФ) и Хасанов (гражданство Таджикистан) 20 июля были приглашены в ОМВД по Красносельскому району для написания заявлений (на нападающих) и снятия побоев (нанесённых нападающими). Но неожиданно мнение правоохранителей изменилось. Пиров и Хасанов были задержаны. Сначала на двое суток вообще без оформления документов. Затем ещё на двое суток с оформлением.

3 августа они были отправлены в суд на избрание меры пресечения (арест на два месяца). Однако то, что было прислано из полиции, было настолько «обосновано», что Мещанский суд отказался сажать Пирова и Хасанова под арест с первой попытки. А потом сорвалась и вторая попытка заключения их под стражу.

По закону Пирова и Хасанова должны были выпустить вечером 03.08 , но вместо этого их сначала держали в здании суда, затем возили из отделения в отделение на машине.

«К 11-30 4 августа мы пришли в полицию, я говорю - где мой подзащитный. А мне в ответ заявляют, мы ждем вашего подзащитного, мы не знаем где он! На все вопросы, начальник следственного отдела Балакова Н.В. сообщала, что не знает, где находится Пиров Ф.М.

А на самом деле он у них под замком за решеткой в это время сидел. Я когда вышла из здания и была на улице в ожидании следственных действий, то смогла его увидеть (через решетку) и сфотографировать!», - рассказывает защитник Пирова, Лариса Викторовна Шевченко.

Затем начались следственные действия. По их окончании Пирова несколько раз почти выпускали (он смог даже увидеть своих детей, ждущих его у входа в полицию), однако на входе Пирова тотчас заворачивали обратно.

Вечером 4 августа суд (с третьей попытки!!!!) вынес решение о заключении под стражу. В настоящее время дело передано в главное следственное управление МВД по г. Москве.

Пиров и Хасанов помещены в СИЗО номер 7. В пятницу 13 августа адвокатам стало известно, что Пирову и Хасанову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. Отметим, что по закону, во время этой процедуры, должен присутствовать адвокат. Тут же без адвоката обошлись, его заменили понятыми (заключёнными из хозотряда).

Естественно, автор материала понимает, что и защита и родственники могут быть необъективны. Однако все мы знаем, что суд в РФ не отличается слишком большой придирчивостью и если решение о заключении под стражу не прошло с первого раза, значит, к этому были ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЕ ОСНОВАНИЯ.

И, наконец, вопрос. А на фига? Зачем понадобилось привлекать и гнобить уже пострадавших от нападения? А ответ прост! Когда происходит любая масштабная фигня – нужно искать классовую причину событий и всё сразу станет намного яснее!

Итак, смотрим. Кто такие обычные работяги для бизнесмена или чиновника (в РФ это часто одно и тоже) – да никто, плюнуть и растереть.

А вот бандиты. Бандиты делают то, что для бизнесмена слишком грязно. При удаче и возможности бандиты тоже пролезают в легальный бизнес. В общем, бандиты для бизнесменов, как в средневековье подмастерья для мастера. Прислужники и кандидаты в членство.

И вот какие-то рабочие, не откликнувшись на «справедливые» требования, спровоцировали публичный скандал, кандидатов в уважаемые люди этим подставили. Да пусть спасибо скажут, что их просто к той же степени ответственности привлекли, а не главными виноватыми сделали (впрочем, время идёт, может, и сделают!) А работников из этой группы, которые остались на свободе, наезды бандитов начались снова. И даже стали ещё наглее.

В общем, живём мы тут.