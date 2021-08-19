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Московский листок

Кругом военщина и милитаризм

Опубликовано 19.08.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

война взрыв
Кругом военщина и милитаризм

Грустно читать новости о современном мире. Если вторая половина 20-го столетия проходила под знаменами антивоенного движения, переговоров о разоружении, борьбы за национальное освобождение, демократизации, то после краха социалистической системы гонка вооружений приобрела ничем не сдерживаемый размах.

 

Беззащитность человека перед новейшими средствами уничтожения стала абсолютной. С помощью дронов, например, человека теперь можно убить, находясь от него за тысячи километров, просто нажав кнопку на консоли, как в видеоиграх. Так США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, так это оружие использовалось в недавней страшной войне в Карабахе.

 

Советский Союз давал поводы для критики, но когда его разрушители трясли "чёрной книгой коммунизма", они забывали о "чёрной книге капитализма" - истории постоянных войн и массового истребления людей, апофеозом которой стали мировые войны прошлого века. Да и сейчас на Земле около 40 военных конфликтов, на что благополучные потребители "цивилизованного мира" предпочитают закрывать глаза.

 

За последнее десятилетие на Среднем Востоке погибло более одного миллиона человек, половина – мирные жители, в основном женщины и дети. В Сирии, где с 2011 года ведут беспощадные боевые действия, убито 370 тыс. человек, в Ираке - 550 тыс., в Йемене - 130 тыс. Но если в годы "холодной войны" общество (что в Европе, что у нас, что в Америке) выражало чувства солидарности с мирными жителями, являвшимися жертвами войн, хунт и диктатур, где бы трагедии ни происходили, то теперь это удел незначительных групп пацифистов и правозащитников.

 

Особенно обидно за нашу страну. В годы юности мы собирали помощь детям Никарагуа, пели песни о Чили, переживали за чернокожее население ЮАР, страдавшее от апартеида, слушали "Лишь бы не было войны" в исполнении Толкуновой, а кому сочувствует поколение со слоганом "Можем повторить"? Кажется, для многих из этого поколения Сталинград, Хатынь, Бабий Яр уже нечто вроде истории с печенегами и половцами - кроме гордости за победы, мало что осталось.

 

По данным SIPRI (стокгольмский институт исследования проблем мира) военные бюджеты ведущих империалистических держав в 2019г. побили очередной рекорд: США потратили 732 млрд долларов (39,2 % мировых расходов), Китай – 261 млрд (14 %), ЕС – 220 млрд (11,8 %), Индия – 71 млрд (3,8 %), Россия – 65 млрд (3,5 %), Япония – 48 млрд (2,5 %). Для сравнения: бюджет государства Бангладеш, в котором проживает свыше 160 млн чел, равен 302 млрд долларов. Я хорошо помню апогей "холодной войны", когда массовые антивоенные демонстрации охватили Европу и США, а риторика советской власти за мир во всём мире только усилилась. Где теперь это всё? Все правительства бряцают оружием, а население индифферентно.

 

Куда исчез идеал общества будущего, в котором будут торжествовать добро и справедливость, наука и гуманизм? Вместо совместных проектов, направленных на освоение космоса, преодоление опасных болезней, сохранение природы и т.п. правительства самых развитых стран активно разрабатывают всё более мощное и изощрённое оружие.

 

Американское правительственное агентство DARPA ежегодно тратит около 70 миллиардов долларов на разработку и исследование оружия. Среди новинок - PCAS, система непрерывной непосредственной поддержки с воздуха, предназначенная для сокращения времени, необходимого для вызова авиаудара. В Европе принята программа софинансирования совместных проектов промышленной обороны с бюджетом до 500 миллионов евро. Китай показал межконтинентальные ракеты, способные менее чем за час достичь территории Соединённых Штатов. Россия заявила о создании нового ядерного арсенала и суперракеты, способной в кратчайшее время достичь любого уголка мира. Индия успешно испытала противоспутниковое оружие (ASAT), сбив собственный спутник, вышедший из эксплуатации, на высоте в 300 км. Все державы развивают технологии 5G, которые понадобятся для ведения гиперзвуковых ракет по переменным траекториям, изменяя курс за доли секунды, чтобы избежать ракет-перехватчиков. Все державы строят авианосцы - "плавучие города", водоизмещение которых достигает 100 тыс. тонн, а экипажи - 5 тыс. человек.

 

Если политики и военные эксперты времён "холодной войны" говорили о невозможности победы в ядерном противостоянии, то политики и эксперты современности всё чаще рассуждают о войне как явлении будничном и даже нормальном. Вся цель - быть сильнее и могущественнее ради того, чтобы доминировать, отнимать у других и забирать себе. Стругацкие в "Обитаемом острове" описывали планету Саракш, погрязшую в войнах, жестокости, милитаризме и ненависти. Очень напоминает Землю начала 21 века. Только Саракш от гибели спасали земляне коммунистического будущего, а Землю настоящего спасать, похоже, совсем некому.

 



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