Итак, архитектура переворота вырисовывается

Картинка потихоньку проясняется.



Пока напишу тезисно, без деталей.



- Решение о передаче власти Талибану было принято в конце 2019 года на уровне Государственного департамента США. "Автор идеи" и главный исполнитель - Залмай Халилзад, ключевые исполнители - бывший посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и нынешний Росс Уилсон.



- Президенты США (как Трамп, так и Байден), судя по прямым и косвенным данным, в суть и детали проекта посвящены не были (ну или по крайней мере не до конца:)). Только не надо сейчас кричать, что так не бывает:)). Бывает.



- Ключевыми исполнителями в самом Афганистане стали Абдулла Абдулла и Хамид Карзай. Будет, кстати, любопытно понаблюдать, какие позиции они займут в новом "эмирате". Судя по тому, что Юнус Кануни и другие лидеры диаспор сейчас не занимаются дележом портфелей в Кабуле, а улетели в Исламабад хныкать "для консультаций", Абдулла Абдулла в своём обычном стиле всех кинул:).



- Основным публичным интерфейсом переворота стал катарский офис Талибана (а отнюдь не "кандагарская шура", например).



- Самую грязную работу, как всегда, выполнила Сеть Хаккани.



- Российская дипломатия предпочла сыграть малопочтенную (но больше ничего не предлагали) роль технического секретариата при Халилзаде. Когда 15 лет не занимаешься ничем, кроме курения бамбука, сложно рассчитывать на что-то большее.