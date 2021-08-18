Признание в любви

17 августа 2021 года Николаю Николаевичу Губенко исполнилось бы 80 лет. Он ушел ровно год назад, накануне своего дня рождения.

Вчера, в день юбилея выдающегося актера и режиссера, основателя театра «Содружество актеров Таганки», последнего министра культуры Советского Союза, депутата Государственной Думы, зампреда московского парламента, в созданном им театре прошла премьера спектакля «НН» («Посвящение Н. Н. Губенко»).

Эпиграфом к спектаклю стали строки из сценария Николая Николаевича к снятому им фильму: «И жизнь, и слезы, и любовь»: «Конечно, неплохо бы родиться двухсотлетним старцем, постепенно здороветь, радоваться, что тебя покидает недуг, чувствовать, как свежеет мозг, трудиться с возрастающей энергией, молодеть и становиться ребенком… В жизни все наоборот… Но разве же плохо будет прогуляться по этому саду…».

Спектакль «НН» - это и есть «прогулка по саду», своего рода инсценировка жизни Губенко в предложенном им направлении: от мудрого, ироничного, усталого мэтра с по-прежнему неспокойной душой, удивительной искренностью и мучительными сомнениями - к худенькому мальчику, одесскому детдомовцу (отца убили на фронте, мать повесили за отказ сотрудничать с фашистами), хулиганистому и уже артистичному. И сад этот наполнен шипами и труднопроходимыми дорожками ничуть не меньше, чем юным цветением, ароматами и прекрасными плодами.

В спектакле занята вся труппа. Наверное, можно спорить об интерпретации разных периодов жизни Губенко (к примеру, не думаю, что сам Николай Николаевич согласился бы с карикатурным изображением Любимова – хотя знаменитый режиссёр и предал его, отплатив неблагодарностью за великую услугу – возможность вернуться на Родину). Но та огромная любовь актеров к своему вожаку – по-другому не скажешь – которая проступает в каждой сцене, трогает и покоряет.

Они постарались охватить неохватное: в одном спектакле рассказать обо всех ипостасях выдающегося человека. Губенко-министр, депутат, коммунист. Губенко-актер, режиссер, сценарист. А еще – влюбленный юноша, пронесший любовь к своей прекрасной Жанне, музе и жене, через всю жизнь. И невероятно талантливый парень с нарочито блатными замашками, дерзкий и веселый, приехавший покорять столицу – и покоривший её…

Не знаю, станет ли этот спектакль частью репертуара или будет играться один раз в году – 17 августа, или вообще вчера был первый и последний его показ. Но я рада, что увидела это. Только вот «Посвящение Н. Н. Губенко» - слишком сухое название. Я бы поменяла на «Признание в любви».

Светлая Вам память, Николай Николаевич.