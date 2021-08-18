Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Признание в любви

Опубликовано 18.08.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

театр губенко
Признание в любви

17 августа 2021 года Николаю Николаевичу Губенко исполнилось бы 80 лет. Он ушел ровно год назад, накануне своего дня рождения.

Вчера, в день юбилея выдающегося актера и режиссера, основателя театра «Содружество актеров Таганки», последнего министра культуры Советского Союза, депутата Государственной Думы, зампреда московского парламента, в созданном им театре прошла премьера спектакля «НН» («Посвящение Н. Н. Губенко»).

Эпиграфом к спектаклю стали строки из сценария Николая Николаевича к снятому им фильму: «И жизнь, и слезы, и любовь»: «Конечно, неплохо бы родиться двухсотлетним старцем, постепенно здороветь, радоваться, что тебя покидает недуг, чувствовать, как свежеет мозг, трудиться с возрастающей энергией, молодеть и становиться ребенком… В жизни все наоборот… Но разве же плохо будет прогуляться по этому саду…».

Спектакль «НН» - это и есть «прогулка по саду», своего рода инсценировка жизни Губенко в предложенном им направлении: от мудрого, ироничного, усталого мэтра с по-прежнему неспокойной душой, удивительной искренностью и мучительными сомнениями - к худенькому мальчику, одесскому детдомовцу (отца убили на фронте, мать повесили за отказ сотрудничать с фашистами), хулиганистому и уже артистичному. И сад этот наполнен шипами и труднопроходимыми дорожками ничуть не меньше, чем юным цветением, ароматами и прекрасными плодами.

В спектакле занята вся труппа. Наверное, можно спорить об интерпретации разных периодов жизни Губенко (к примеру, не думаю, что сам Николай Николаевич согласился бы с карикатурным изображением Любимова – хотя знаменитый режиссёр и предал его, отплатив неблагодарностью за великую услугу – возможность вернуться на Родину). Но та огромная любовь актеров к своему вожаку – по-другому не скажешь – которая проступает в каждой сцене, трогает и покоряет.

Они постарались охватить неохватное: в одном спектакле рассказать обо всех ипостасях выдающегося человека. Губенко-министр, депутат, коммунист. Губенко-актер, режиссер, сценарист. А еще – влюбленный юноша, пронесший любовь к своей прекрасной Жанне, музе и жене, через всю жизнь. И невероятно талантливый парень с нарочито блатными замашками, дерзкий и веселый, приехавший покорять столицу – и покоривший её…

Не знаю, станет ли этот спектакль частью репертуара или будет играться один раз в году – 17 августа, или вообще вчера был первый и последний его показ. Но я рада, что увидела это. Только вот «Посвящение Н. Н. Губенко» - слишком сухое название. Я бы поменяла на «Признание в любви».

Светлая Вам память, Николай Николаевич. 



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменило причину
Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменил...
18.08.2021
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
17.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Долгое сидение в одном кресле влияет на работу мозга (0)
Путин косплеит Навального (0)
Подмастерья бизнесменов. Или немножко иная история нашумевшей драки в Тройке (0)
Признание в любви (0)
Итак, архитектура переворота вырисовывается (0)
Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства (6)
Россия объявлена основной военной угрозой для Соединенных Штатов (22)
Женщина в белом и взрыв в Воронеже (15)
Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменило причину (0)
Ждем ли мы талибов? (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Картинка потихоньку проясняется
Дарья Митина Дарья Митина: Листая собственный журнальчик
Дарья Митина Дарья Митина: Талибы захватили карусели
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Дарья Митина Дарья Митина: Moskva naёb
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss