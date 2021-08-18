Путин косплеит Навального

Владимир Путин подписал новую антикоррупционную стратегию, в которой предложил пропагандировать «популяризировать антикоррупционные стандарты» в интернете.

Согласно подписанному указу, правительству до 15 октября необходимо разработать предложения по улучшению механизма отчетности о доходах чиновников и депутатов.

Генпрокуратура и ЦБ до 3 ноября должны подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции.

Минфину совместно с Минцифры поручено представить предложения по проверке достоверности и полноты сведений о владении цифровыми активами и цифровой валютой.

МВД к 2023 году должны предусмотреть запреты на работу в госорганах уличенных в коррупции госслужащих, мера наказаний которых ограничилась штрафом.

Минпромторгу — рассмотреть вопрос о проведении для российских участников внешнеэкономической деятельности образовательных мероприятий, в ходе которых они бы учились минимизировать риски подпадания под антикоррупционное законодательство других стран.

Кроме того, Путин предложил заняться созданием контента в интернете, направленного на «популяризацию антикоррупционных стандартов» в обществе и начать обучение в вузах по программе «Антикоррупционная деятельность».

Кажется, в нашей стране один ныне сидящий политик чем-то подобным уже занимался…

С.С.