"Материя, которая, как развитая, обладает формой, есть, в свою очередь, материя для новой формы".

Цитата из "Истории философии" Гегеля означает, например, сначала вырастает дерево, потом ему придают форму досок, служащих материей для изготовления шкафа. Также развивается и человечество, каждая новая ступень надстраивается над предшествующей.

Философское отношение материи и формы позволяет дать формулу коммунизма на основе этапов развития товарного производства.

Всеобщее товарное производство начинается после буржуазной революции, оно заключается в переходе ко всеобщему товарному семейному производству крестьян и ремесленников.

Когда появляется капитализм, новая форма товарного производства, то индивидуальное семейное производство превращается в коллективный наемный (отчужденный) труд на владельца частного предприятия.

Третьей и высшей формы товарное производство достигает в государственном капитализме, который уничтожает семейное товарное производство и управляет всеми отраслями общественной жизни.

Вот эта высшая форма капитализма и служит "материей" для коммунизма. Надо только удалить основное зло наемного труда - зарплатное неравенство, чего можно достичь введением неизменных окладов для всех форм собственности.

Таким образом, формула коммунизма по философии Гегеля будет такова: коммунизм есть государственный капитализм, в котором ликвидировано зарплатное неравенство.

С началом коммунизма и фактической ликвидации наемного труда отомрет товарное производство и товарный обмен, они будут заменены непосредственным натуральным (бестоварным) производством и распределением, наступит конец товарной эпохи, начало которой положила буржуазная революция в Голландии в 1566 г.