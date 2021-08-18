Долгое сидение в одном кресле влияет на работу мозга

С утра пораньше открываем интернет, чтобы посмотреть последние события в стране, приближаются выборы, которые решат судьбу страны. И как всегда натыкаешься на действия нашего главы государства. Отвечая на разгон В.Путина со стороны бабушки из Сибири президент подписывает указ по которому поручает предусмотреть запрет коррупционерам работать госслужащими, которые ранее были оштрафованы за коррупцию. Читатель, вам не кажется, что наш сильный президент впадает в детство. Коррупционер должен сидеть. В стране долларовых миллионеров - 132 тысячи человек, миллиардеров - 83 человека. Разве они заработали эти средства собственным горбом или умом? Конечно надо уметь ограбить рабочего и заплатить в казну минимальный налог. Именно по этой причине и появляются в России миллионеры и миллиардеры. Всё это основано на коррупционных действиях.

Или вот другой пример. Бабуля из Сибири в 96 лет отчитала президента по полной. Высказала правду о воровстве и даже о грабеже России. Что ответил президент? "После войны руководители Союза работали меньше чем работаю я". Это что? Я удивляюсь наглости президента. После войны И.Сталин никуда не ездил а сидел в Кремле и контролировал выполнение программы развития страны. У него был подобранный аппарат чиновников, которые докладывали о том, что происходит в стране. Не было такого воровства бюджетных средств. Конечно деньги переводились и за пределы страны, но без откатов. Власть покупала целые заводы, которые работали именно на страну. Практически за пятилетку страна восстановила экономику предвоенную и двигала её дальше. Европейская часть страны была разрушена полностью не только промышленные предприятия, но и народное жильё. Восстанавливали и строили жильё для рабочих бесплатно. Где это сейчас? На десятилетия были заморожены цены, а вы поднимает в год по несколько раз. От того, что президент сидит часами, днями и месяцами в Кремле или бункере экономика не растёт, растут только доходы у коррупционеров и растут не взирая на эпидемию и ограничения движения рабочей силы.

На телевидении, радио нет - нет да и ведущие негативно вспоминают 37 - ой год. Что они знают о тех годах, получая миллионы рублей зарплаты. Если бы не было 37 года, то не было бы Союза. В конце восьмидесятых годов прошлого века в Союзе начали появляться потомки 37 -го года, а власть будучи бестолковой не уследила за этими проявлениями и что получилось в итоге? Ликвидация великого государства. На этом примере потомки Бандеры ликвидировали наиболее развитое государство - Украину. Такая же участь постигла Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию и так далее. Сейчас Россия идёт к этому. Есть примеры когда ФСБ задерживает подпольные ячейки с оружием, которые выжидают моменты для подрывных действий. Сколько их сегодня в стране никто не знает. На наших просторах можно спрятать целые роты. А президент работает больше чем руководство послевоенной страны. До такого сравнения далеко не каждый может додуматься. Обстановка об этом должна говорить.

Оказывается президент направил в Турцию три самолёта Бе - 200 не для помощи в лесных пожарах, а для того, чтобы заработать бабла. Так говорили сегодня на радио "КП". Оказывается власть заключила договор с Турцией на три специальных самолётов за 22 миллиона долларов. Один разбился с военным полковником и теперь по договору власть должна предоставить такой же самолёт, выбывший за счёт крушения. Заработали называется. Один чиновник на передаче с ведущим Чеснаковым говорил, что они (власть) должны показать свою технику для того, чтобы иностранцы покупали её у нас и что это даст новые рабочие места в России. А тушение в Якутии и в других регионах России не послужили бы примером для иностранцев? Дожили армия России зарабатывает деньги на стороне. Что - то новое появляется даже в армейской среде. Не зря коррупция проникала и в армию.

Дурдом в России захватывает все стороны жизни страны. Например, торгово - промышленная палата Москвы предложила электронное голосование. Для этой цели выделяются огромные суммы денег на квартиры и автомобили. Значит голосование превращают в розыгрыш. Жаль, что не сказали за кого голосовать. Как будут определять победителя или после выборов объявят викторину никто толком не пояснил. Меня заинтересовал другой вопрос. Откуда у кабинетных крыс такие средства, тем более ведущий сказал, что в Москве и области очень даже сильно подорожали квартиры? В этой конторе руководит гражданин Платонов. И какова его зарплата и кто оплачивает их работу? Расходы ложатся на плечи рабочего человека. Ведущего тоже заинтересовал вопрос денежных средств. На это намекнул политолог Орлов, сказав, что возможно меценаты пожертвовали. А они откуда взяли такие средства? Об этом Орлов уже не говорит, он даже и не подумал. Горбом заработанные деньги ни один человек не отдаст государству. Избирательная система - это государственное мероприятие. Вот это и есть коррупция.

Интернет выкладывает зажигательную речь генерал - лейтенанта Соболь. Он тоже как и старушка из Сибири разложил президента полностью. Все высказывания касаются коррупции, которая и не даёт развитию страны. Комментатор речи генерала говорит за кадром, что В.Путин и является главным коррупционером и его друзья по кооперативы "Озеро". Не совсем точно. Там их было возможно человек одиннадцать, а коррупционеров - миллиардеров долларовых более ста. Это они не дают возможность развивать экономику России выводя миллиарды за рубеж конечно с согласия президента. Значит президент в этом заинтересован. А в чём именно, я понять не могу. На ум приходят разные мысли, но подтверждения нет. Возможно президент что - то имеет от этих миллиардеров? Но зачем ему это, он до конца жизни на государственном обеспечении. То что выведено за рубеж в гроб не положишь, нужно огромное здание, но такого в мире не практикуют. Может он хочет окончательно уничтожить Россию, как Горбачёв с Ельциным и КГБ уничтожили Союз. Зачем ему это? Его проклянёт целая страна. Его метод руководства страны распространился на всех чиновников, депутатов. Например, сенатор от партии власти Турчак поясняет избирателям, что для партии "Единой России" главную роль играют три важнейших принципа, которые привлекают избирателей. Это защита, забота и благополучие жителей страны. От кого Турчак собрался защищать и кого? Народ брошен на произвол судьбы. Подачки на период коронавируса не спасают положение. Более 20 миллионов народа страны нищенствует. Гражданин Турчак, вы представьте то, что эти 20 миллионов живут на прожиточный минимум, вы попробуйте. Более того на радио часто дозваниваются люди и говорят, что их зарплата 9 тысяч рублей и пенсия около 8 тысяч. Человек обречён на голодную смерть. Ведь надо заплатить ещё и налоги. Языки у вас без костей и совести нет.