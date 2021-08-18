Обзор новостей: Год как нет с нами Николая Губенко Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты в мусорке 3 Путин косплеит Навального https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, 5 Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Загранпаспорт изымут за неуплату долга 7 Год как нет с нами Николая Губенко https://forum-msk.org/material/news/1... 8 На месте закрашенного в 2017 году граффити художник повесил «согласованный плакат» 9 За несколько лет Севастополь перегнал Сочи по количеству населения 10 В Афганистане происходит страшное



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