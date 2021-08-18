Обзор новостей: Год как нет с нами Николая Губенко

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты в мусорке
3 Путин косплеит Навального
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года,
5 Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Загранпаспорт изымут за неуплату долга
7 Год как нет с нами Николая Губенко
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 На месте закрашенного в 2017 году граффити художник повесил «согласованный плакат»
9 За несколько лет Севастополь перегнал Сочи по количеству населения
10 В Афганистане происходит страшное
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