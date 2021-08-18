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Московский листок

Обзор новостей: Год как нет с нами Николая Губенко

Опубликовано 18.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым. 

1 Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты в мусорке 

3 Путин косплеит Навального

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, 

5 Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Загранпаспорт изымут за неуплату долга 

7 Год как нет с нами Николая Губенко

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 На месте закрашенного в 2017 году граффити художник повесил «согласованный плакат» 

9 За несколько лет Севастополь перегнал Сочи по количеству населения 

10 В Афганистане происходит страшное

 

 
 


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Обзор новостей: Год как нет с нами Николая Губенко
Обзор новостей: Год как нет с нами Николая Губенко
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