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Московский листок

Четвертая катастрофа за последние дни

Опубликовано 19.08.2021 в разделе комментариев 0

авария самолет
Четвертая катастрофа за последние дни

МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилот погиб. Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны РФ, самолет разбился во время планового полета на территории полигона Ашулук. 

Да, военные самолеты и в мирное время бьются, у пилотов всегда война. Да, закон парности случаев никто не отменял, но тут уже далеко не парность...

Еще не успели похоронить Героя России Куимова и его команду - 17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. 

Только вчера достали со дна озера последнего разбившегося на Ми-8.

Еще в памяти разбившийся в Турции Бе-200.

Это буквально последние дни, даже не недели. Не может быть простой случайносттью, совпадением, парностью случаев.

Должен быть виноватый, с именем и фамилией, должностью и званием.

А.Б.



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