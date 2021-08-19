Четвертая катастрофа за последние дни

МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилот погиб. Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны РФ, самолет разбился во время планового полета на территории полигона Ашулук.
Да, военные самолеты и в мирное время бьются, у пилотов всегда война. Да, закон парности случаев никто не отменял, но тут уже далеко не парность...
Еще не успели похоронить Героя России Куимова и его команду - 17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Только вчера достали со дна озера последнего разбившегося на Ми-8.
Еще в памяти разбившийся в Турции Бе-200.
Это буквально последние дни, даже не недели. Не может быть простой случайносттью, совпадением, парностью случаев.
Должен быть виноватый, с именем и фамилией, должностью и званием.
А.Б.
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