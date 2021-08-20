Испытанное средство оппозиции

Статья «Об отношении к КПРФ» вызвала недовольство и с одной стороны, и с другой. Одни не согласны с жесткой критикой «десяти шагов»; а другие с плохим освещением «умного голосования». Но, увы, тот случай, когда крайности сходятся в своей бестолковости.

То есть, даже если гипотетически предположить, что КПРФ получит думское большинство с помощью «умного голосования» - то хотелки «десяти шагов» будут заворачиваться сенаторами с президентом. А если настраиваться на смену всего режима, речь идет о всей социалистической революции. Середины тут нет.

Поэтому «десять шагов» недееспособны даже с «умным голосованием». Те же выбранные зюгановцы будут все также пиариться их выдвижением; единороссы также проваливать; и вроде бы оппозиция имеется, и ничего не меняется. И наоборот, ситуация повернется в лучшую сторону только распространением революционной стратегии и тактики с соответствующим давлением не только на депутатов, но и на весь режим. Отсюда и чертеж социализма в предыдущей статье.

Но все же, что делать, если Кремль пойдет на наглейшие фальсификации, и поставит своих депутатов подавляющим большинством. То есть депутатов, которым наплевать на народные чаяния.

Но тогда, во-первых, борьба за муниципальные и губернские депутатские места продолжится. Это и входит в революционную стратегию методом появления советского региона, и о чем говорилось много раз. А во-вторых, не надо забывать об испытанной тактике оппозиции в виде теневого правительства. Кстати, теневые правительства существовали фактически и при Коминтерне и далее в борьбе с фашизмом, и проявили себя лучшим способом. К примеру, если теневое правительство в нынешней России приобретет большую популярность, то оно может призвать к многомиллионной демонстрации с параличом рядовых и средних силовых сотрудников, а то и с присоединением оных к народу.

Поэтому, еще раз, нынешние «десять шагов» хоть с «умным голосованием», хоть без него, похожи на пиар и отписку. И не революционная стратегия - и не тактика теневого правительства. Для первого слишком мелко, для второго слишком крупно. И только для популизма и депутатских харчей в самый раз.

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К примеру, совершенно очевидно, что прекращение олигархического растаскивания собственности вкупе с индустриализацией и далее по списку «шагов» – автор прочитал внимательно - очевидны. Недаром программа сделана из прежней болванки «десяти шагов к достойной жизни». Но где взаимосвязь со всей стратегией и тактикой?!.. Если это для социалистической победы – никакой коренной разницы с рухнувшим Советским Союзом. А если для тактического момента, никакой новизны по сравнению с «системной оппозицией». Демагогия.

Но тогда сами пойдем вперед, и допустим, широкие массы уже согласны со стратегией будущего СССР https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q Поэтому речь о тактике. Но это уже другая и конкретная история. Тем же налогам надо посвятить больше места. Кстати, североамериканская революция началась с недовольства налогами и пошлинами в классическом виде, да и остальные революции имели значительную составляющую возмущения поборами.

Но тогда-то слона и не заметили. К примеру, да, надо сделать прогрессивный НДФЛ и далее по тексту (шаг пятый: Честные налоги – справедливая жизнь). Но какой толк от этого, если все будет уходить в Москву, а затем в офшоры?!.. В том-то и смысл, что налоги должны оставаться в регионах, и только тогда пойдут на пользу народа. В частности, какое соотношение в распределении налогов будет между Кремлем и регионами, непонятно. Получается, вот вам опять дотации и субвенции с руки Москвы – но самостоятельность путем своих налогов ни-ни.

Для картины маслом, налоги влияют на амортизацию и ликвидность предприятий; следовательно, на технический рост, платежеспособность и занятость; но более того, государственные расходы становятся более или менее эффективными путем налогового распределения; отсюда инфляция становится большой или маленькой вплоть до проблем с девальвацией; отсюда соответствующие ставки центробанка, а отсюда и долговые бумаги с кредитным рейтингом. А там и до мировой резервной валюты недалеко в случае чего, и когда доллар выдыхается. И вот что такое налоги. Это, в принципе – само государство.

И тема распределения налогов волнует трудящихся не менее их величины. В том-то и дело, что нормальные собственные налоги вкупе с положенными централизованными трансфертами – это постоянные региональные надбавки и своевременная индексация. А отсюда растущий спрос, эффект масштаба, местные производства, демонополизация, снижение инфляции и смотри выше еще раз. А вот централизованное финансирование с низкими собственными налогами – это еще после дождичка в четверг. Да и вообще, зачем развивать свой регион, если все забирается в Москву. Отсюда общее социально-экономическое падение. И пропустить важнейший вопрос налогового распределения между «центром» и «провинцией» … да уж, теневое правительство не допустило бы таких промахов.

Ну и так далее и, о теневом правительстве. Если создание крупной и осмелевшей депутатской оппозиции сорвется – а это вполне может быть с разгулом фальсификаций – то лозунг теневого правительства придется как никогда кстати. Все рассерженные и не реализовавшие себя активисты-партии-движения-организации-массы поддержат такой обходной путь. На ловца и зверь бежит.

Одно дело, если речь идет о борьбе партий за голоса с соответствующими идеологиями. Это конкурентное мероприятие по своей сути. Но нужен и итоговый механизм, который консолидировал бы всю оппозицию путем разумных компромиссов, и теневое правительство неоценимо в этом смысле. Более того, факт теневого правительства является символом зрелости оппозиции. Имеется такое правительство – оппозиция умеет не только собачиться между собой, но и само организовываться с соответствующей претензией на власть. Не умеет – тогда еще не доросла, и нечего думать о власти. По крайней мере, разобщенная оппозиция сомнительна и мало известна для широких масс.

Поэтому хоть так, хоть этак. Если та же фракция КПРФ примет помощь теневого правительства и будет взаимодействовать, вообще замечательно. Это мультипликация и большая сила. Не примет и само разоблачится как проститутка режима – тогда резервная гарантия нужна ТЕМ БОЛЕЕ. Тогда теневое правительство принимает на себя функции реальной оппозиции с соответствующими социально-экономическими и политическими предложениями наподобие того же вопроса о распределении налогов, и до миллионной демонстрации недалеко с углублением кризиса.

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Еще раз, автор этих строк не понимает абсолютно политическую роль «десяти шагов» хоть с «умным голосованием», хоть без него. Для революции – мелко. Для тактики – расплывчато. Не мясо, не рыба.

И только стратегия-цель в виде поголовных советских республик (смотри ссылку еще раз); и с тактикой-методом теневого правительства, расставляет все по своим местам. Только тогда оппозиционная деятельность обретает плоть и кровь.

Более того, распределение мест в теневом правительстве предоставляет великолепный механизм разумных компромиссов между партиями-активистами-профсоюзами, но отсюда и синергия усилий. К примеру, такой-то пост можно отдать внесистемным «либералам» а-ля Навальный сотоварищи. Но чтобы компенсировать, такой-то пост надо отдать внесистемной оппозиции «левых» а-ля Кагарлицкий-Грудинин-Левченко и дальше видно будет. Такой-то пост – министр труда – надо отдать яркому представителю профсоюзов. Такой-то пост «патриотам» а-ля Бабкин с Партией дела и ТПП. И даже такой-то пост можно отдать «Яблоко» или «Родина», которые, разумеется, в думу не пройдут. Никто не спорит, что весь этот баланс надо продумать и обсудить в духе именно парламентской республики; но что надо двигаться по такому пути в целом и общем, это очевидно.

Разумеется, и кто ж спорит, потом пути-дорожки разойдутся. Когда путинский режим начнет разваливаться, одни начнут крутить в свою сторону для пользования моментом, другие в сторону дальнейшей революции. Но до этого еще надо дожить – и вот именно чтобы дожить и выжить, и нужно испытанное средство оппозиции в виде теневого правительства.