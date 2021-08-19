Похрен, пляшем!

Сегодня московские кандидаты-одномандатники встречались с руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым, председателем Мосгоризбиркома Юрием Ермоловым, председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым и руководителем Департамента информационных технологий Правительства Москвы Артёмом Костырко.

Встреча была посвящена двум важным аспектам кампании - наблюдению и дистанционному электронному голосованию. После того, как ЦИК отменил видеонаблюдение для всех желающих (под смехотворным предлогом экономии средств - почему-то наша власть экономить всегда предпочитает не на плитке и бордюрах, а на демократических процедурах), потребовались разъяснения, кто же это такие, загадочные «субъекты избирательного процесса», которые будут допущены в святая святых.



Хозяева встречи изрядно нервничали, поскольку поражение в правах - это всегда гораздо хуже и гораздо больше раздражает, чем изначальное непредоставление этих прав. Однако, как мне показалось, кандидаты не были настроены на конфронтацию, привыкшие к жизненной аксиоме «Протестуй - не протестуй, всё равно получишь это самое». Настроение большинства скорее можно было охарактеризовать как саркастическое любопытство.



Алексей Алексеич Венедиктов элегантно канализировал весь негатив на ЦИК, подчеркнув, что «в нынешней ситуации мы для вас сделали что смогли». В Штабе по наблюдению будут организованы специальные «посты» на каждого кандидата, кто сделает на такой пост заявку. «Пост» - насколько я понимаю, это компьютер, оборудованный всем необходимым, чтобы наблюдать за всеми 240-250 УИКами, входящими в твой округ. С них будет организована трансляция с возможностью обратной прокрутки - отмотки назад. Список имеющих право находиться «на посту» нужно будет подавать заранее. По идее, «субъекты избирательного процесса» смогут наблюдать и дома, лёжа на диване, но весь смысл такого наблюдения состоит не в возможности пассивно сидеть и наблюдать, как твой мандат проносят мимо твоего рта, а в возможности оперативно взаимодействовать с членами Общественной палаты, которые будут коммуницировать с избиркомами и создавать «группы разбора» для каждого конкретного нарушения, реального или мнимого. Собственно, раньше такая возможность была у каждой твари дрожащей, а теперь - только у тех, кто право имеет. Непосредственно на участках от одного кандидата смогут наблюдать двое человек, но не вместе, а попеременно. Это, конечно, крайне ценная информация, особенно с учётом того, что наблюдение в Москве умерло уже давно, и все партии по некоему таинственному сигналу дружно забили на наблюдение болт. Если кто-то мне расскажет, что этот болт не будет забит сегодня, когда голосование разнесено на половину недели, то этим вы мне сделаете смешно.



Кандидаты начали накидывать вопросы в основном из практики предыдущих выборов, на которые Венедиктов отвечал довольно нервно, в стиле «пруф или пиздобол». Например, когда Антон Тарасов пожаловался, что его два года назад выпроводили с участка, невзирая на то, что он доверенное лицо одного из кандидатов в Президенты, Алексей Алексеич среагировал, мол, «с 2013 года в Москве на участках не был удалён ни один наблюдатель, включая пьяного пациента, который рвал бюллетени и их ел».



Председатель Мосгоризбиркома Ермолов рассказал о тех оргвыводах, которые были сделаны в отношении председателей тех комиссий, где были нарушения - одного, оказывается, сняли с поста председателя, а другого не снимали, но не избрали в дальнейшем. Ужасные, душераздирающие кары, чо.



Кандидат Эльвира Вихарева спросила, почему на акцию «Миллион призов» миллиарды почему-то нашлись, а на видеонаблюдение нет, на что ей Веник ответил, что призовые деньги - не бюджетные, а спонсор праздника - ТПП Москвы.



Самсон Шоладеми поинтересовался, сможет ли он после выборов организовать за свой счёт розыгрыш призов для тех, кто сознательно пришёл голосовать бюллетенем, а не доверил свой голос шайтан-машине. Алексей Алексеич был к этому вопросу готов - сразу начал показывать нам слайды и инфографику про «Ошибку Трампа» (в наших широтах этот феномен зовётся «казус Юнемана») - когда человек, призывающий своих сторонников прийти и проголосовать ногами, в итоге выборы проигрывает, потому что результаты электронного голосования оказываются не за него. Трамп убедительно обошёл Байдена по очному голосованию, но большинство сторонников Байдена голосовали по почте, и исход битвы известен. Веник, страстно топящий за ДЭГ, заявил, что чуть ли не 50% москвичей проголосуют электронно. «Вы считаете своих избирателей идиотами??» - пафосно восклицал Веник, размахивая руками. Дальше уже пошли запрещённые приёмы - сравнение отрицателей электроники с антиваксерами. По мнению Веника, треть человечества - антиваксеры, и отрицателей электроники примерно столько же. Ну, вот я, например не отрицатель электроники, а отрицатель благородных намерений управляющего электроникой человека. Любая электроника подчиняется человеку, а про искусственный интеллект расскажите своей бабушке. Приплетать сюда прививки - в огороде бузина, а в Киеве дядька, но я бы ленивым тюленям, не желающим поднять жопу и дойти до участка, а предпочитающим волеизъявляться, не слезая с толчка, точно бы всадила в их рыхлый зад шприц с чем-нибудь мотивирующим.



Но не тут-то было - зал зароптал, и стало очевидно, что ДЭГ-скептики составляют большинство. Для того, чтобы спасти ситуацию, слово взял Костырко - разрешите мне опустить весь набор непонятных мне слов про ключи, шифры, блокчейн и сто принтеров. В сухом остатке - одним из главных достоинств электронного шаманства была обозначена возможность «переголосования» - в течение суток через каждые три часа ты сможешь изменить своё решение: «чем не выход для тех людей, которых работодатель принуждает голосовать и отчитываться?» Действительно, удобно - проголосовал как велел удод-начальник, а потом вернулся домой, со спокойной совестью послал начальника на хуй и проголосовал, как твоя душа пожелает. «Сбор тупым начальством логинов и паролей тоже не имеет никакого смысла», - горячо убеждал нас Венедиктов. - Ведь каждому приходит индивидуальная смс-ка на его телефон!»



В общем, всё это выглядит безусловным преимуществом только для тех, кто верит в электронное шаманство в целом. И тут неожиданное соло исполнил мой главный соперник в округе Евгений Попов - мол, а сделана ли работа над ошибками после казуса Лобкова (чувак ухитрился проголосовать и электронно, и бюллетенем, а последовавшим его примеру потом впаяли административные статьи)? «Вы жулики, народ вам не верит, считает всё это мошенничеством, электронное голосование - это такой коронавирус, про который все говорят, но никто до конца не знает, что это», - размахивал руками Попов, признавшийся, что уже много раз голосовал электронно, но за себя пойдет голосовать только бюллетенем: «Один факт дискредитирует всю систему!»



«Система дырявая, - отбивался Венедиктов, - но мы её латаем! Рано или поздно отладим. Я вот сам не смог податься на электронное голосование - система мне отказала. На голосовании по Конституции 89 тысяч отказов было - система не нашла человека в базе». Похрен, пляшем!



Костырко объяснил, что те, кто к голосованию подходит серьёзно и не хочет волеизъявляться, едучи в метро или сидя на унитазе, смогут проголосовать электронно на избирательном участке со специального компа. Также глава ДИТ рассказал, что как и в 2019 году, мэрия объявила конкурс хакеров, которые смогут взломать выборную систему. В 2019 году приз в 1 миллион рублей уехал профессору из Страсбурга. Кто взломает систему и обнулит всё к ебеням в этом году, узнаем в сентябре.



В качестве аргумента в пользу электронного голосования нам было заявлено, что результаты, например, давешнего электронного голосования по Конституции совпали и с прогнозами ФБК (тогда ещё не запрещённого), и с выкладками Шпилькина (Шпилькин, кстати, там в полном авторитете, между прочим). Ещё один аргумент - возможность голосования для российских граждан, находящихся за рубежом, в космосе и на арктической станции - зашёл в аккаунт на госуслугах, и вуаля. Особенно актуально для застрявших за рубежом россиян, если не работает ни посольство, ни консульство. По подсчетам ЦИК, 10-12 миллионов россиян сейчас за рубежом, - «на каком основании вы хотите лишить их права голоса?7» - вращал глазами Венедиктов.



Забавно, что наш 197-й округ оказался самым дисциплинированным - пришли аж 8 кандидатов из 12. Точнее, 7 с половиной - заболевший Кирилл Гончаров прислал своего представителя. Была ваша покорная слуга, Евгений Попов, Михаил Лобанов, Александр Тарнавский, Игорь Глек, Михаил Меньшиков и Дмитрий Потапенко почему-то с увесистой кобурой на поясе.