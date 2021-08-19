30 лет назад случился ГКЧП

19 августа 1991 года, в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшая в историю как Августовский путч.
С течением времени отношение к событию менялось – он всеобщего негодования до сочувствия к руководителям государства, пытавшимся спасти СССР.
Между Ельциным, стоявшим на танке у Дома Советов в 1991 году до Ельцина, отдавшего приказ обстреливать из танков Верховный совет, который за год до того сам же и возглавлял, прошло всего 2 года.
Одни и те же люди защищали «Белый дом» и Ельцина в 1991-м – и обороняли «Белый дом» уже от Ельцина в 1993-м.
Порой люди отказывались от государственных наград, полученных за эти события – как Равиль Зарипов из «Комсомольской правды» или Юрий Загребной, тогда с «Эха Москвы». Мол, на гражданской войне крестов не раздают…
Если б не тогдашняя всеобщая ошибка, возможно, жили в СССР и строили социализм, а не рылись в мусорных баках в поисках съестного. Хотя звучит как агитка - нынешнее поколение россиян искренне полагает, что все 70 лет СССР население недоедало, недопивало и недотрахивалось.
Что-то мне подсказывает, что больших торжеств сегодня не будет.
|
|
ЧТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ написал 19.08.2021 11:08
Из воспоминаний министра обороны Шапошникова Е.И.
.
За месяц до своей отставки в ноябре 1991 г. его вызвал к себе для разговора наедине Горбачев М.С. и предложил следующее:
.
- "Вы, военные, берете власть в свои руки, сажаете удобное вам правительство, стабилизируете обстановку и потом уходите в сторону".
.
Я опешил. Тут ведь прямо в "Матросскую тишину" можно с песней - ведь в августе нечто подобное уже было!
.
- "Ты что, Женя, я тебе ничего не предлагаю, я просто излагаю варианты, рассуждаю вслух", - сказал Горбачев.
.
И тут радушие гостеприимного хозяина пошло на убыль. Беседа, так хорошо начавшаяся, как-то сразу подошла к концу.
.
А ведь то, что предлагал Горбачев, могло привести к настоящей трагедии. Наверняка с более серьезными последствиями, чем у Беловежского соглашения.
У Ельцина в то время авторитет был достаточно высоким, и, естественно, он бы организовал всему этому яростное сопротивление. И вовсе не исключено было сползание страны в гражданскую войну.
.
Представив себе горы трупов и море крови, помноженные на собственную роль палача, я, конечно же, не поддержал эти "рассуждения вслух".
.
(Бывший министр обороны СССР Е.И. Шапошников)
..........................................
.
ЧТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ
(Выводы для будущих коммунистов)
.
В СССР было 18 миллионов коммунистов.
Горбачеву и Шапошникову надо было немедленно их вооружить и организовать в Коммунистическое ополчение.
КГБ, МВД, армию придать к нему в качестве силового обеспечения.
.
Далее выполнить всего три пункта.
.
1. Коммунистическое ополчение берет под охрану все объекты, принадлежащие КПСС, в первую очередь обкомы, райкомы, горкомы и т.п. и превращает их в свои штабы и арсеналы.
.
2. Из КПСС исключаются все националисты и сепаратисты, включая Ельцина, Гайдара, Чубайса, и т.д.
.
3. Националисты, оказавшимся в руководстве республик, арестовываются местным коммунистическим ополчением.
Им предлагается два варианта: отставка или отправка военно-транспортным самолетом в Москву на Лубянку за призывы и действия, ведущие к расчленению СССР и изменению существующего строя.
.
Через месяц в СССР был бы наведен порядок.
Если бы беспорядки продолжились, нужно было бы вооружить рабочих и создать Красную гвардию.
.
Молодые, не повторяйте роковые ошибки своих дедов.
Крон-принц Пафнутий Шум написал 19.08.2021 10:51
Мировые войны это кровопускание. Месячные нашей планеты земли. Обновление.
Первая мировая сменила центр экономического развития с Европы на США и СССР.
Вторая мировая должна была уничтожить нацистов и коммунистов, но США пожалели краснобрюхие убожества.
Третья мировая стирает русских как инфицированных красной бациллой.
Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Historical написал 19.08.2021 10:50