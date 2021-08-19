30 лет назад случился ГКЧП

19 августа 1991 года, в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшая в историю как Августовский путч.

С течением времени отношение к событию менялось – он всеобщего негодования до сочувствия к руководителям государства, пытавшимся спасти СССР.

Между Ельциным, стоявшим на танке у Дома Советов в 1991 году до Ельцина, отдавшего приказ обстреливать из танков Верховный совет, который за год до того сам же и возглавлял, прошло всего 2 года.

Одни и те же люди защищали «Белый дом» и Ельцина в 1991-м – и обороняли «Белый дом» уже от Ельцина в 1993-м.

Порой люди отказывались от государственных наград, полученных за эти события – как Равиль Зарипов из «Комсомольской правды» или Юрий Загребной, тогда с «Эха Москвы». Мол, на гражданской войне крестов не раздают…

Если б не тогдашняя всеобщая ошибка, возможно, жили в СССР и строили социализм, а не рылись в мусорных баках в поисках съестного. Хотя звучит как агитка - нынешнее поколение россиян искренне полагает, что все 70 лет СССР население недоедало, недопивало и недотрахивалось.

Что-то мне подсказывает, что больших торжеств сегодня не будет.