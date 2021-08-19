Картофельный рейтинг России

Реальные располагаемые доходы россиян, подсчитанные в килограммах картофеля, упали на 26,6% за год. В первом полугодии 2021 года на среднемесячную зарплату граждане могли приобрести 1 232 килограмма картофеля, это почти на 450 килограммов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Отмечается также, что сильнее всего покупательная способность в картофельном выражении снизилась в Калининградской области — на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля.

Республика Алтай заняла второе место рейтинга — 44,8%, или 565 килограммов.

На третьем расположилась Костромская область — на 44%, или 568 килограммов.

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Видимо, ыв разных регионах на одну сумму можно купить разное количество картофеля, отсюда и "странные" цифры.

Однако ж почему-то благосотояние россиян удобней считать не в ананасах и рябчиках, и не в бутылках шампанского, а в картошке. А ведь кто-то, кажется, Гайцдар, очень любил говорить о равенстве в богатстве против равенства в бедности. Мол, капитализм делает большинство граждан богатыми или, во всяком случае, обеспечннными, а незначительное меньшинство бедных - это своего рода стимул больше трудиться.

И вот опять - достаток считают по картохе... Ну как с 5-тысячной купюрой нечего делать на блошином рынке.

Да и как применять "рейтинг Биг Мака" для населения, которое гамбургер видало только по телевизору или по престольным праздникам?

А.Б.