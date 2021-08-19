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Московский листок

Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня". Ветераны будут в восторге

Опубликовано 19.08.2021 в разделе комментариев 0

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Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня". Ветераны будут в восторге

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Что именно будет делать Линдеманн — петь или дирижировать оркестром, не уточнятся.

Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года. В нем принимают участие военные оркестры из разных стран мира, а проводится мероприятие при поддержке Минобороны России и властей Москвы.

«Дойчанд зольдатен, унзере официрен…» Вот. Могли еще когда баварское пить.

 

 



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