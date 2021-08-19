На границе с РФ проведут конфискацию недвижимости

Президент Украины подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагающее принудительное отчуждение земли и недвижимости в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС.

При распаде СССР государственная граница прошла порой прямо по земельным участкам граждан и по городским кварталам, как в Чертково – на украинской стороне оно теперь Меловое. По иронии судьбы, граница проходит там прямо посередине улицы Дружбы народов, через здание автостанции, и дом номер 66, где паркмахерская. Постричься надо идти за границу… А выезд на встречную полосу – незаконное пересечение границы.

Сам, помнится, возил кое какое имущество в ДНР в 14-м году через такую дыру на границе – въезжаешь на дачный участок в России, а выезжаешь на Украине, то есть теперь ДНР. А что?

А.Б.