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Московский листок

Приказ №300

Опубликовано 21.08.2021 автором Борис Воронков в разделе комментариев 0

минобороны шойгу
Приказ &#8470;300

Это не статья. Статью я подготовлю позже. Пока это только вводная к деятельности "ГУНИД". Эта организация создана в 2013 г.в МО РФ в интересах обеспечения указа Путина В.В. по вопросу поиска прорывного способа исследований и разработок.

В исходных полномочиях "ГУНИД" порядка 8 раз упоминается , что именно "поиск прорывного способа исследований и разработок" является основной их функцией. Ныне в полномочиях "ГУНИД" основная функция упоминается один раз, да и обеспечением этой функции занимается компьютерная программа.

Первый начальник "ГУНИД" генерал-майор Преснухин, далее Миронов, ну а теперь Гончаров.

Чем занимается "ГУНИД"? Организацией выставок в парке "Патриот", подсчетом количества организаций, предоставивших экспонаты, да количества зрителей, посетивших выставку.

Да, еще есть одна функция - они проводят отбор вопросов, представленных на конкурс курсантами технополиса "ЭРА". Кстати, в полномочиях технополиса "ЭРА" одной из основных функций является - "поиск прорывного способа исследований и разработок". Но в работах, проводимых курсантами "ЭРА", "прорывного способа" и близко нет.

Приказ №300 от 6 июля 2020 г определяет, что организации, представляющие в МО РФ инициативные разработки, должны самостоятельно их проводить за счет средств предприятия, далее обеспечить их аттестацию, после чего эти разработки поступают в МО РФ для их использования. Все это проводится в интересах экономии финансовых средств МО РФ.

Какое отношение к этому имеет "ГУНИД"? Практически никакого. Они лишь подготовили приказ, утвержденный С.К.Шойгу - свою единственную "прорывную" разработку.  

PS. Замечу весьма примечательный факт - в армии РФ нет "единоначалия". Оно отменено в связи с введением закона 59-ФЗ. Об этом была моя статья на "ФОРУМе.мск" "Хвост рулит собакой".



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