Способы производства и формации в истории России

Согласно Марксу, способ производство определяет формационное развития нации. Перечислим способы производства, которые прошла Россия с древности.
Киевская Русь
На исходе первого тысячелетия славянские племена вели многоотраслевое хозяйство, включавшее: собирательство, рыболовство, охоту, скотоводство, земледелие.
Феодализм
С 10 в. племена стали распадаться на патриархальные семьи и переходить к полуоседлому подсечному земледелию и натуральному хозяйству.
С начала 14 века большие патриархальные семьи стали распадаться на малые патриархальные семьи, которые переходили к полуоседлому натуральному двупольному земледелию.
С 15 в. малые патриархальные семьи распадаются на моногамные семьи, которые переходят к оседлому натуральному трехпольному земледелию и проживанию многодворными деревнями.
Крепостничество
Крепостничество начинается с натурального оседлого земледелия, когда дворянам поставляется крестьянская продукция в готовом виде.
С начала 18 века в дворянских поместьях происходит разделение труда: в усадьбах землевладельцев появляется большой отряд слуг, которые занимаются переработкой крестьянской продукции, сами крестьяне перестают снабжать дворян готовой продукцией и переходят на снабжение их сельскохозяйственным сырьем.
Со второй половины 18 века дворяне вынуждены переводить своих крестьян на денежный оброк и на работу на рынок, а сами переезжают в города, где превращают своих дворовых в городских ремесленников.
Товарное производство
После отмены крепостного права товарное крестьянское семейное производство распространяется на все страну при сохранении дворянского землевладения. Революция 1917 г. передает дворянские земли крестьянам в общинное уравнительное землепользование.
В 1929 г. под руководством власти крестьяне переходят к колхозному производству или наемному труду на государственных предприятиях.
С 1940 г. наемный труд в СССР становится преобладающей и все возрастающей формой труда населения, СССР превращается в страну государственного капитализма.
Взаимосвязь способов производства и формаций
Смена способов производства и формаций происходит согласно закону основания, описанного Гегелем: формация возникает на основе способа производства, который зарождается на предшествующей стадии, когда способ производства меняется на противоположный, то меняется и сама формация.
Племена стали основой Киевская Русь, племена вели многоотраслевое коллективное хозяйство. Когда славяне перешли к семейному, подсечному земледелию больших патриархальных семей, то Киевская Русь превратилась в феодальное классовое государство Владимиро-Суздальскую Русь.
Если в Киевской Руси земля принадлежала племенам, то во Владимиро-Суздальской Руси земля переходит в собственность правящего класса - княжеского рода Рюриковичей. В этом главное отличие племенного государства от семейного - классового.
Владимиро-Суздальская Русь началась с полуоседлого подсечного земледелия, когда население перешло к оседлому земледелию, то Московская Русь сменилась Крепостной Россией.
Крепостная Россия началась с натурального оседлого земледелия, когда крестьяне перешли к товарному производству, то на смену крепостной России возникла Советская Россия.
Советская Россия (товарная формация) началась с товарного производства крестьянских семей, после перехода населения к наемному труду на государственных предприятиях товарная формация должна смениться бестоварной формацией.
Это означает, что СССР и Российская Федерация - две стадии одной формации, основанные на наемном труде - стадии государственного капитализма, за которым следует бестоварная коммунистическая формация.
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бесспорные факты написал 20.08.2021 14:30
Он сам себе противоречит.
"После отмены крепостного права товарное крестьянское семейное производство распространяется на все страну" Получается, что для распространения товарного фермерства нужна предварительная отмена крепостного права, то есть изменения в законодательстве, в общественных отношениях. Отсюда вывод - общественные отношения есть фундамент, базис, а способ производства есть надстройка. Болван по фамилии Маркс этого не понимал.
Достаточно вспомнить его известный пассаж о ручной мельнице и паровой мельнице в глупейшей работе "Нищета Философии" -
"Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница общество с промышленным капиталистом "
Такое мог сказать только дремучий, непроходимый идиот. С точки зрения идиотов капитализм есть следствие каких-то технологий. А на самом деле он их причина. Технологии всегда следствие общественных отношений, иначе бы не было неравномерности в развитии разных стран и народов.
Пока не появился аграрный капитализм, не было и спроса на паровую мельницу. Бестолковый, безграмотный дурак Маркс эту простую истину так и не осознал до самой своей смерти.
Ее не осознал и другой дурак - Петр Первый, который пытался догнать Запад только лишь заимствованием технологий ("материальных производительных сил", по Марксу), не трогая старых общественных отношений.
И не было в СССР никакого госкапитализма, глупый Петлюк. Капитализм, в том числе и государственный - это экономика, ориентированная на прибыль. В СССР не было этого, попытки Косыгина создать такую экономику провалились. Не было в СССР и наемного труда. Оплачиваемый труд и наемный труд - это не одно и то же. Оплачиваемым может быть и принудительный труд, таким примеров очень и очень много. А наемный труд - это строго добровольный труд за договорную зарплату.