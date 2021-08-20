Способы производства и формации в истории России

Согласно Марксу, способ производство определяет формационное развития нации. Перечислим способы производства, которые прошла Россия с древности.

Киевская Русь

На исходе первого тысячелетия славянские племена вели многоотраслевое хозяйство, включавшее: собирательство, рыболовство, охоту, скотоводство, земледелие.

Феодализм

С 10 в. племена стали распадаться на патриархальные семьи и переходить к полуоседлому подсечному земледелию и натуральному хозяйству.

С начала 14 века большие патриархальные семьи стали распадаться на малые патриархальные семьи, которые переходили к полуоседлому натуральному двупольному земледелию.

С 15 в. малые патриархальные семьи распадаются на моногамные семьи, которые переходят к оседлому натуральному трехпольному земледелию и проживанию многодворными деревнями.

Крепостничество

Крепостничество начинается с натурального оседлого земледелия, когда дворянам поставляется крестьянская продукция в готовом виде.

С начала 18 века в дворянских поместьях происходит разделение труда: в усадьбах землевладельцев появляется большой отряд слуг, которые занимаются переработкой крестьянской продукции, сами крестьяне перестают снабжать дворян готовой продукцией и переходят на снабжение их сельскохозяйственным сырьем.

Со второй половины 18 века дворяне вынуждены переводить своих крестьян на денежный оброк и на работу на рынок, а сами переезжают в города, где превращают своих дворовых в городских ремесленников.

Товарное производство

После отмены крепостного права товарное крестьянское семейное производство распространяется на все страну при сохранении дворянского землевладения. Революция 1917 г. передает дворянские земли крестьянам в общинное уравнительное землепользование.

В 1929 г. под руководством власти крестьяне переходят к колхозному производству или наемному труду на государственных предприятиях.

С 1940 г. наемный труд в СССР становится преобладающей и все возрастающей формой труда населения, СССР превращается в страну государственного капитализма.

Взаимосвязь способов производства и формаций

Смена способов производства и формаций происходит согласно закону основания, описанного Гегелем: формация возникает на основе способа производства, который зарождается на предшествующей стадии, когда способ производства меняется на противоположный, то меняется и сама формация.

Племена стали основой Киевская Русь, племена вели многоотраслевое коллективное хозяйство. Когда славяне перешли к семейному, подсечному земледелию больших патриархальных семей, то Киевская Русь превратилась в феодальное классовое государство Владимиро-Суздальскую Русь.

Если в Киевской Руси земля принадлежала племенам, то во Владимиро-Суздальской Руси земля переходит в собственность правящего класса - княжеского рода Рюриковичей. В этом главное отличие племенного государства от семейного - классового.

Владимиро-Суздальская Русь началась с полуоседлого подсечного земледелия, когда население перешло к оседлому земледелию, то Московская Русь сменилась Крепостной Россией.

Крепостная Россия началась с натурального оседлого земледелия, когда крестьяне перешли к товарному производству, то на смену крепостной России возникла Советская Россия.

Советская Россия (товарная формация) началась с товарного производства крестьянских семей, после перехода населения к наемному труду на государственных предприятиях товарная формация должна смениться бестоварной формацией.

Это означает, что СССР и Российская Федерация - две стадии одной формации, основанные на наемном труде - стадии государственного капитализма, за которым следует бестоварная коммунистическая формация.