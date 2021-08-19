Обзор новостей: Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 30 лет назад произошел ГКЧП

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Силовики в Москве приходят к посетителям сайтов Навального

3 Доходы россиян в пересчете на картошку упали за год более чем на 25%

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным

5 МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилот погиб,

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Электроснабжение из-за грозы отключено в 34 населенных пунктах Московской области

7 Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня" в Москве. Ветераны будут в восторге

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Телеведущий Остап Дроздов предложил «депортировать всю русню», «взорвать к чертям Крымский мост» и «запустить туда крокодилов»

9 На границе с РФ проведут конфискацию недвижимости

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 Талибы* предложили «Аль-Каиде»* использовать Афганистан в качестве убежища