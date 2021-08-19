Обзор новостей: Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 30 лет назад произошел ГКЧП
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Силовики в Москве приходят к посетителям сайтов Навального
3 Доходы россиян в пересчете на картошку упали за год более чем на 25%
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным
5 МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилот погиб,
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Электроснабжение из-за грозы отключено в 34 населенных пунктах Московской области
7 Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня" в Москве. Ветераны будут в восторге
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Телеведущий Остап Дроздов предложил «депортировать всю русню», «взорвать к чертям Крымский мост» и «запустить туда крокодилов»
9 На границе с РФ проведут конфискацию недвижимости
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Талибы* предложили «Аль-Каиде»* использовать Афганистан в качестве убежища
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