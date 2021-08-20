Убийство человечества интернетом

Беседы с дебилами

Работа большая, разбил на четыре части.

Порою выматеришься от бессилия – вот изо всех сил стараешься объяснить человеку вещи, казалось бы, очевидные, причём этот человек знает все слова, которыми ты объясняешь, и даже спорит с тобой этими словами, а потом вдруг понимаешь, что он из твоего объяснения ничего не понял и тупо повторяет то, что когда-то заучил в ответ на звуки твоих слов. И дело не в том, что он что-то знает не то, а в том, что он меня не понял, как не понимает и то, что заучил.

Вот пример. На телеканале «Россия-1» ведущий телепрограммы «Утро России» Денис Стойков на полном серьезе спросил у собеседника, как сверхзвуковой самолет может связываться с авиадиспетчером, если самолёт летит быстрее звука? Как лётчик может услышать команды авиадиспетчера, если слова диспетчера не догонят самолёт? https://www.yaplakal.com/forum28/topic2311336.html

Причём, это ведь не пацан спросил, а мужик под 50, окончивший школу ещё в СССР и имеющий два высших образования - Российской государственной академии физической культуры и Государственного университет управления. Мало этого, Денис Стойков ещё и образцовый российский учёный - кандидат экономических наук.

Правда, он журналист и этим, как говорится, всё сказано, во всяком случае в комментариях к новости был и такой: «Я работал на телевидении (айтишник) - там все тупые, я их называл специалисты ни в одной сфере».

Но как так??

Ведь они, разговаривая со всей Россией, и граждан России делают такими же тупыми, как и сами.

Давайте попробуем рассмотреть эту проблему со всех сторон.

О фантазии

Недавно обратил внимание, что в России традиционно не в чести понятие «фантазировать». Слово это происходит от латинского корня phantasia и в русский язык попало при Петре I. Причём, безо всяких объяснений понятно, что фантазия не в чести в среде именно русской интеллигенции - именно интеллигенция человеку, способному к фантазиям, дала пренебрежительную уличку «фантазёр», которая описывает человека пустого, глупого, но болтливого. Типа Манилова из «Мёртвых душ».

Вот Вики сообщает, что русский интеллигент, русский и советский философ, писатель и переводчик Яков Эммануилович Голосовкер (1890-1967) даже противопоставил в советской философии «воображение» и «фантазию», утверждая, что на воображении типа «могут быть построены научные гипотезы, а на фантазии - нет, потому что фантазия тождественна иллюзии и заблуждению, то есть проявляет себя как негативная сторона воображения».

Надо же - негативная!

Да, собственно, и без Голосовкера понятно, что фантазия у интеллигенции (кстати, возможно даже и не только у русской) не в чести – достаточно вспомнить, есть ли среди положительных героев отечественной и зарубежной интеллигенции фантазёры.

Посему и я тоже очень долго относился к понятию «фантазировать», мягко скажем, без уважения, - как к пустому занятию, - пока не наткнулся на это понятие в «Размышлениях перед казнью» немецкого генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, начальника штаба Верховного Главнокомандования нацистской Германии. Давая характеристику Гитлеру, Кейтель писал:

«…фюрер с его ни с чем не сравнимым даром предвидения вникал во все подробности практической реализации собственных идей и всегда смотрел в корень, когда что-либо предпринимал. Мне приходилось снова и снова констатировать это во всех областях моей служебной сферы. Таким образом, и высшие командиры, и мы, в ОКВ, были вынуждены пользоваться этим основательным методом работы. Фюрер без устали задавал вопросы, делал замечания и давал указания, стремясь ухватить самую суть, до тех пор, пока его неописуемая фантазия все еще видела какие-то пробелы. По всему этому можно представить себе, отчего мы зачастую целыми часами докладывали ему и обсуждали различные дела. Это являлось следствием его метода работы, который так сильно отличался от наших традиционных военных навыков, приучивших нас передавать решение о проведении в жизнь отданных приказов самим нижестоящим органам и штабам».

Понятное дело, что при всей своей гениальности, Гитлер, в конце концов, уступил Сталину, который предвидел ещё лучше – имел ещё более мощную фантазию, - но меня заинтересовало то, что, оказывается, не интеллигентствующие болтуны, а «люди дела» ценят фантазию очень высоко.

Почему?

Воображение в движении

А что такое воображение? Это ведь способность представить в уме в виде образа то, чего раньше не видел, - это действительно творчество. Хотя для болтовни уже этой способности достаточно – интеллигенты будут восхищены словами, которыми автор описывает воображение.

Но людям дела этой болтовни мало, - им надо дело сделать, а не болтать, - им надо в уме в виде образов увидеть, что произойдёт, когда это, ими воображённое, окажется в различных ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. Или даже не воображённое, а уже известное окажется в различных ситуациях. Иными словами, воображение – это статика, это неподвижность, а фантазии – это динамика, это варианты действия.

Вот Гитлер и перебирал в уме десятки, а может и сотни вариантов действия своих противников и союзников, выбирал тот, который по его пониманию был наиболее обоснованным. И по этому варианту действовал, вызывая восхищение своих генералов даром своего предвидения. А на самом деле это ведь был дар к фантазированию.

Но как вообще жить самостоятельно и свободно без способности предвидеть результаты тех или иных своих поступков? Это же невозможно! Без фантазии ты обязательно станешь рабом того, кому доверишься. Он – твой хозяин - типа будет тебе подсказывать, что будет, если ты будешь делать то или иное. И ты делаешь! На тебя и цепи не надо будет одевать – скажут тебе, что так «указал академик Сахаров» или «великий учёный Сакс», или академик медицины, и ты побежишь туда, куда тебе сказали, и голосовать будешь «сердцем», и подставишь предплечье под укол неведомым тебе веществом.

Вот, скажем, во времена СССР в Москве было огромное количество институтов и полчища сидящих в них учёных, и этих учёных кормили налоги и доходы, собранные со всего СССР. И вот вопрос, по которому требуется фантазия и предвидение, - если СССР разрушить, то что будет с этим поступлением денег на прокорм науки? Нет, в самом деле, ну сколько надо было фантазии, чтобы предвидеть, что будет с доходом учёного, если уничтожить СССР? Как у макаки? Как у таракана?

Но ведь именно Москва со своими полчищами учёных голосовали за развал СССР! Как это понять?

https://pbs.twimg.com/media/DydcmjzX0AEsaff.jpg:large

Задайте себе вопрос – эти люди, называвшие себя «учёными», способны были предвидеть даже самое элементарное? Способны были фантазировать даже на бытовые темы? Чего же от них надо было ожидать с очки зрения их профессиональной деятельности – какие такие-сякие ожидать открытия?

И что уж говорить о сотнях миллионах и миллиардах тех, кто пользуется для своей жизни предвидением пророков, не имевших тысячелетия назад о жизни и сотой доли тех знаний, которые сегодня обязаны иметь все люди даже после средней школы. Ведь нынешнее властвование религий – это издевательство над умственными способностями людей. Рост, пусть даже показной, религиозности – это безусловное следствие дебилизации населения – другой причины для это не придумаешь. И этот рост указывает на то, что с развитием техники и технологии – особенно техники и технологии связи – идёт неуклонное оглупление человечества.

Видеть в уме

Но заметим, фантазировать о событиях невозможно, если образно не представляешь себе все детали своих фантазий. Невозможно фантазировать до тех пор, пока не вникнешь во все подробности событий и не УВИДИШЬ их в уме. Кейтель ведь и об этой стороне умственной работы Гитлера сообщил: «Фюрер без устали задавал вопросы, делал замечания и давал указания, стремясь ухватить самую суть, до тех пор, пока его неописуемая фантазия все еще видела какие-то пробелы».

Что значит «фантазия видела пробелы»?

Два года назад я написал книгу «Логика для школьника (учебник правильного мышления)». Рукопись книги издательство так и не приняло к печати по той причине, что сегодня ни школьники, ни их родители такую книгу читать не будут, соответственно, не будут покупать.

В этой рукописи я приводил вот такой пример.

«Много лет назад, когда я был ещё главным редактором газеты, один уже немолодой читатель принёс мне для печати в газете рассказ «ветерана» Великой Отечественной войны, которым (рассказом) этот читатель восхитился. А в тексте этот «ветеран» рассказывал много всякого, в том числе, как он бежал в атаку по болоту через камыши, и наткнулся на этом болоте на окоп, в котором сидел немецкий солдат в зелёной форме, и этот «ветеран» его храбро толи убил, толи в плен взял. Но я, читая эту глупость, механически представлял себя на месте этого солдата и понимал, что я не мог бы бежать, вытягивая ноги из грязи, да ещё и раздвигая камыши, не мог бы это делать настолько бесшумно, чтобы немец не услышал меня и первым не выстрелил в меня несколько раз. Не мог немец отрыть в болоте окоп, этот окоп был бессмысленным не только потому, что его немедленно бы залило водой, но ведь из-за камышей из такого окопа ничего не было бы видно, не мог немец сидеть по горло в воде в этом окопе, да и форма у немцев была серая, а не зелёная.

Почему, глупой лжи этого «ветерана» не увидел читатель, восхитившийся этой ложью? А читатель не имел воображения представить себе эту ситуацию, мало того, это был «комнатный» москвич, возможно, никогда не видевший ни болота, ни лопаты, ни камышей и не помнивший, как выглядели те же немцы. Ничего этого не видел и не учитывал и сам липовый «ветеран». Для них все слова из их рассказов были только словами – звуками, - не вызывающими в уме никаких образов.

То есть, чтобы быстро увидеть ложь в сообщении, нужно все существительные этого сообщения видеть в виде предметов и ситуаций, а все глаголы - в виде описываемых ими действий.

Увы, люди всё меньше и меньше умеют это делать, вернее, во всё более узких областях жизни, поскольку всё меньше попадают в реальные жизненные ситуации, и всё больше заполняют свою память играми или совершенно не связанной с жизнью фантастикой или сплетнями. И от этого идёт массовое оглупление всех».

То есть, для того, чтобы фантазировать, надо не просто слова знать, а необходимо видеть в уме образы всех элементов своих фантазий, мало этого, если вы не видите образы того, о чём думаете, то вы не способны и думать над этим, вернее, как я полагаю, вы можете вспоминать слова, но вам это будет неинтересно.

Простите, - скажут мне, - но как быть, если человек не специалист, если не имеет нужного образования в данном вопросе?

Но ведь речь не идёт о том, чтобы знать всё то, что знают специалисты, речь идёт о знании принципиальных моментов, пользоваться которыми обязана научить школа, а то, к примеру, почему слова авиадиспетчера долетают до самолёта, обязана была объяснить школа. Это же элементарная физика.

Но зачем дебилам что-то представлять, если им предложат в это поверить? Это же так легко – поверить! Люди даже не пытаются представить, как может выглядеть загробная жизнь, но уверены, что там будет всё прекрасно.

Но ведь и в сложных вопросах можно разобраться самому при соответствующем желании. Вот вам всё тот же пример.

Понять можно всё

Тот же Гитлер формально не был даже офицером, а не то, что фельдмаршалом, но он самостоятельно и быстро изучил то, что требовалось фельдмаршалу, а благодаря способности к фантазии стал понимать военное дело лучше, чем они.

К примеру, историками почти единогласно утверждается, что победный план войны Германии с Францией и ее союзниками – план прорыва немецких войск через Арденны на Абвилль в 1940 году – принадлежит немецкому генералу Манштейну. На самом деле, как пишет Кейтель, эта идея с самого начала была планом Гитлера. Еще в октябре 1939 г., когда рассматривался самый первый вариант плана войны во Франции, разработанный немецким генштабом, произошло следующее. «Несколько дней спустя – это было, верно, в середине октября – генерала Гальдера вызвали к фюреру для доклада оперативного плана «Запад». Присутствовали Йодль и я. Хотя Гитлер и перебивал докладчика различными репликами, но в заключение сказал: от высказывания своей позиции он воздержится до тех пор, пока Гальдер не вручит ему карту с планом операции. Когда Гальдер удалился, Гитлер заявил нам примерно следующее: ведь это же старый план Шлиффена с сильным правым крылом на Атлантическом побережье; такие операции дважды безнаказанно не проходят! Я же придерживаюсь совсем иного взгляда и в ближайшие дни скажу вам (Йодлю и мне) об этом, а потом сам поговорю с ОКХ».

Из-за нехватки времени не хочу здесь рассматривать вытекавшие отсюда оперативные вопросы, а ограничусь констатацией: именно лично Гитлер требовал прорыва танковых групп через Седан к побережью Атлантики у Абвилля с тем, чтобы охватить с тыла и отрезать пробивающуюся сюда, как можно было предвидеть, франко-английскую моторизованную армию».

Немецкий генштаб против этого плана встал на дыбы, но уже тогда, в октябре 1939 г., Гитлер сказал: «Мы выиграем эту войну, даже если она стократно противоречит доктрине генштаба». А встреча Манштейна с Гитлером, на которой Манштейн высказал ему свои идеи по плану, произошла только в феврале 1940 года. И поскольку товарищем Манштейна был друг адъютанта Гитлера, то поди сегодня гадай: то ли Манштейн сам додумался до прорыва через Арденны, то ли ему друг подсказал, что нужно Гитлеру говорить, чтобы ему понравиться.

Люди дела стремятся понять суть дела, а не то, какие погоны носит тот, кто эту суть высказывает. А дураки – другое дело, дуракам важно, имеет ли диплом или учёное звание тот, кто им вещает, поскольку понять, ни что вещает тот, кто в погонах, ни тот, кто без погон, дурак всё равно не способен. Дурак же считает себя умным, а умный тот, кто «верит специалистам».

Однако дело не в гении Гитлера – речь вообще не о Гитлере – он только пример, чтобы можно было сказать: «Даже Гитлер умел, а ты?!». Дело в понимании того, что именно человеку нужно, чтобы обладать способностью к фантазии и, соответственно, обладать способностью предвидеть события? Предвидеть! Самому предвиеть!

Ладно, специально для дебильных «борцов с фашизмом» вместо примера с Гитлером приведу пример с чукчей. Заготавливая дрова, чукча залез на дерево и пилит сук, на котором сидит. Проходящий геолог делает ему замечание: «Ты же упадешь!». Чукча презрительно посмотрел на геолога: «Иди своей дорогой, дурак!», - и продолжил пилить. Упал. Теперь уже уважительно посмотрел вслед геологу: «Шаман!»

Вот я и хочу, чтобы все люди стали хотя бы такими шаманами.

Но о том, что для этого необходимо, поговорим в продолжении.

(продолжение следует)