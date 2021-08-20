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Московский листок

"Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ

Опубликовано 20.08.2021 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
"Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ

Депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду к России и русским.

Каких только дурацких инициатив не появляется перед выборами... Можно подумать, на границе стоит очередь из русофобов, стремящихся зачем-то въехать в Россию.

Если человек ненавидит Россию и русских, поедет он к нам сюда без крайней нужды?.. Да к нам и вполне нейтрально относящиеся к нам люди не особо едут - посмотрите хоть статистику по иностранным туристам. С января по декабрь 2019, доковидного, года иностранцы совершили 32,9 млн визитов в Россию. Из них с туристическими целями всего 5,1 млн. Для сравнения - один Париж ежегодно посещает дольше 15 миллионов туристов. 

При таком понипженном интересе к России среди иностранных граждан искусственно ограничивать въезд под крайне неопределенным, сомнительным предлогом - это и есть самая что ни на есть русофобия в действии.

Чтоб не быть голословным: власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по заявлениям от граждан и общественных организаций, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. То есть по доносу.

А так - заезжай хоть весь Талибан, запрещенный пока что Роскомнадзором, в полном составе.

Можно было б написать, что надеюсь - в новом составе Госдумы принимать подобные законы будет некому. Но неправда - не надеюсь! В новом составе Думы людей, способных принять что угодно, хоть закон о закате солнца вручную, будет только больше...

А.Б.



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