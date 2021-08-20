Итак, только вчера получил я в избирательной комиссии документ, наглядно демонстрирующий всю абсурдность действий избирательных комиссий в РФ.

Называется он "Ведомость проверки подписных листов". И написано там, что из всех 26 подписей в мою поддержку, предоставленных в избирком, недействительных - ноль! Все подписи подлинные!

Теоретически после этого мне должны были вручить торжественно удостоверение кандидата в депутаты муниципального округа Щукино и сердечно с этим поздравить. Но не тут-то было.

Это еще и не просто так ведомость. По каким-то одним им известным причинам, члены избиркома назначили почерковедческую экспертизу моих подписных листов, к которой привлекли аж 4 (четырех) экспертов из МВД. Только моих листов - все остальные, включая тех, у кого фальшивые подписи были выявлены, такого внимания не удостоились.

Хочется, конечно, знать, за что мне такая честь, но не говорят...

То есть это у меня одного есть теперь бумага, в которой по итогам экспертизы говорится - все подписи за меня настоящие, а я честный человек.

Так ведь и эту бумагу, которую согласно закону мне должны были выдать по итогам работы рабочей группы 13 августа, выдали мне после неоднократных требований только 19 числа, уже после того, как избирательная комиссия проголосовала за отказ в моей регистрации.

И очень даже удивлялись, зачем мне эта бумага?

А она мне, чтобы в нос тыкать!

Ну еще прокурор должен бы заинтересоваться, но навряд ли...

О цирке. Как снимают с муниципальных выборов

Есть, как я писал и говорил раньше, всякие "крючки" в законе, которые позволяют вроде бы придраться к оформлению подписных листов, и не признать какое-то количество подписей - в моем случае не хватает для регистрации одной. Почему? А потому... Потому что очень хочется именно меня не допустить до выборов.

Мое снятие с выборов резко изменило причину

Может, и получится не допустить. Но главное уже сделано - ясно и наглядно показано, что никакого смысла в законе нет. Ведь если 100% подписей подлинные, то по-любому не допускать до выборов - это крючкотворство и произвол.

А у нас именно это и происходит повсеместно - произвол и крючкотворство!

Диктатура у нас, наглая и беспардонная. Только при диктатуре можно содержать целый штат чиновников, основная задача которых не соблюдать закон и права граждан, а по произволу их ограничивать. Диктатура лично Путина и группы лиц, непосредственно заинтересованных в "продолжении банкета".

Конечно, не Путин лично распорядился не пускать меня никуда, даже на муниципальные жалкие выборы, но запрет этот выпущен достаточно высоко. Нет, никуда, никогда.

Почему? В общем, ясно - в стране образовалась достаточно многочислепнная группа лишенцев, то есть граждан, лишенных части гражданских прав. Не по закону, а по произволу. Нам пока еще можно жить в стране и даже как-то функционировать, но строго в рамках. Можно иногда негромко даже о чем-то высказываться, в основном для таких же.

Но за флажки - никогда! Обложили...