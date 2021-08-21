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Московский листок

Что бывает, когда продан дом, в котором вы живете

Опубликовано 21.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Что бывает, когда продан дом, в котором вы живете

19 августа 2021 г. состоялась встреча жильцов домов 7 и 9 по Аминьевскому Шоссе с ген. директором «Пионер Эстейт» Марченко В.В. Договоренность об этой встрече была достигнута 17 августа после коллективного визита в офис компании.

Г. Марченко подтвердил продажу дома фирме «Пионер Финанс», предоставил жильцам соответствующие документы. Фролов Ю. А. (гендиректор «Пионер Финанса») на встречу явиться не соизволил, только выслал контакты своих представителей. Однако контакты эти господ для жителей малоценны. Они этих ребят уже знают, это те самые злобные молодцы, которые и так отравляют им жизнь.

Кроме этого пришел ответ из префектуры. Префектура отписалась, что «в связи с продажей здания по адресу Аминьевское шоссе д. 9 и перехода прав собственности происходили сбои в работе паспортного стола управляющей организации АО «Моспромстрой».

В настоящее время вся необходимая документация о проживающих гражданах передана новому владельцу ООО «Пионер Финанс» и работа паспортного стола восстановлена. В связи с вышеизложенным получить выписку из домовой книги вы можете у паспортиста по адресу Аминьевское шоссе д. 9».

Люди пошли, но документов им не дали, отказа в письменной форме тоже не дали, зато потребовали со всех копию паспортов. Давать ксерокопию паспорта мутным жуликам, уже начавшим серьезно отравлять жизнь, людям не очень хотелось по вполне понятным причинам.

В настоящий момент жильцы готовят новые шаги в борьбе за крышу над головой.

Напоминаем, дома по Аминьевскому шоссе 7 и 9 были сначала захвачены Моспромстроем, затем, при посредническом участии «Пионер Эстейт», проданы в «Пионер Финанс».

Новые хозяева появились в домах 9 и 7 по Аминьевскому шоссе 24 июля 2021 года и потребовали от всех переселиться на ул. Гурьянова, дом 53 (причём, непонятно в каком статусе и насколько быстро после этого на улицу). Была заблокирована выдача жильцам документов, подтверждающих их права на проживание. Также незваные гости устроили 14 августа попытку ремонта, вылившуюся в пожар (тушили всем домом). Кроме этого господа от двух семей потребовали покинуть дом, мотивируя это тем, что данные семьи являются очередники города, уже получившими субсидии на жильё (в реальности не являются и ничего не получали).



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