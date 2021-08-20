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Московский листок

Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и кровососы

Опубликовано 20.08.2021 в разделе комментариев 0

Депутат Ступин разоблачает аферу властей с электронным голосованием.



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