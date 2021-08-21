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Московский листок

Мелких взяточников прижмут: денег на всех не хватает

Опубликовано 21.08.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

бюрократия чиновник
Мелких взяточников прижмут: денег на всех не хватает

По данным судебной статистики, которую приводит "Газета.ру", за последние 8 лет масштабная антикоррупционная кампания достигла следующего успеха: количество осуждённых за минимальную взятку (до 1 тыс. руб.) уменьшилось с 1,8 тыс. до 1,1 тыс. человек. Это самый заметный результат в антикоррупционной борьбе после того, как в качестве её ключевых инструментов были введены декларации о доходах для чиновников, депутатов и руководителей бюджетных организаций; в учреждениях появились кодексы профессиональной этики, правила обмена деловыми подарками, положения об урегулировании конфликта интересов и прочие документы антикоррупционной политики.

 

Число приговоров за коррупционные преступления в 2020г. (6,9 тыс. человек) стало наименьшим с 2012 года, что, вероятно, тоже можно рассматривать как небольшую победу. Правда, за тот же период количество осуждённых за взятку свыше 1 млн рублей выросло в 12 раз (чуть менее 1 тыс. человек), а за взятку от полутора сотен тысяч до одного миллиона рублей - в 7 раз (1,4 тыс. человек). Так что многократный рост среднего размера взятки - основной итог государственной политики в сфере противостояния коррупции.

 

Неизвестно, довольны или нет вышеуказанной статистикой власти, но на днях президент утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Скорее, довольны, потому что методы антикоррупционной деятельности сохраняются. В соответствии с Национальным планом правительство должно усовершенствовать отчёты о доходах и расходах чиновников, доработать правила, касающиеся получения подарков должностными лицами, предпринять иные меры. Особое внимание в плане привлекают разделы об организации регулярных лекций по теме борьбы с коррупцией, распространении в сети Интернет контента, направленного на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, расширении информированности граждан о возможности их участия в осуществлении общественного контроля.

 

Совсем недавно одна известная организация, занимавшаяся расследованиями коррупции в высших эшелонах власти, была признана экстремистской, а её лидер, о котором шутят, что имя его нельзя называть, оказался в колонии. Между тем сотрудники этой отныне запрещённой организации как раз устраивали в интернете регулярные лекции по антикоррупционной тематике, проявляли нетерпимость к коррупционным проявлениям, пытались с помощью различных ресурсов осуществлять общественный контроль. Нет ли противоречия между данными фактами и новым Национальным планом? Что должны изменить в своей практике общественники - борцы с коррупцией, кто придёт на смену прежним, ныне либо эмигрировавшим, либо сидящим?

 

Напомню, что широкий резонанс вызывали документальные фильмы, посвящённые бизнесу сыновей бывшего Генерального прокурора; финансовой империи бывшего и засекреченных миллиардах действующего премьер-министров; квартирам, дачам и итальянской вилле известного пропагандиста; яхтах, самолётах, невероятных доходах известных телеведущих; золотом дворце любимого доктора и др. Фильмы посмотрели миллионы людей. Расследование о дворце в Геленджике - 118 миллионов, за своё качество оно удостоилось премий "Расследование" и "Белый слон". Однако практически ни один из фильмов не удостоился внятных ответов их фигурантов, не было исков о клевете, доказательных опровержений и каких-то разбирательств.

 

Исходя из этого, получается, подобная тематика антикоррупционных лекций не приветствуется, подобный общественный контроль вообще бесполезен. Нетерпимость, видимо, следует проявлять к низовой, бытовой коррупции, чтобы развить успех в снижении числа взяточников, не гнушающихся мздой размером до 1 тыс. руб. Всё-таки 1,1 тыс. таких коррупционеров в год - это почти 1 млн 100 тыс. рублей ущерба. За такие деньги главе Роснефти нужно в поте лица трудиться целых два часа, а главе национального достояния Газпром аж половину рабочего дня. У нас совершенно законно глава Минпромторга может задекларировать за 2020г. 740 млн руб., сенатор от Карелии - 2,4 млрд, сенатор от Камчатского края - 4,1 млрд, депутаты Госдумы - 1,5 и 2,7 млрд. А телеведущие вовсе не обязаны публиковать свои доходы, это же не заведующие библиотекой - какая там может быть коррупция?

 

Современная Россия становится уникальным государством, где чиновники и депутаты с миллиардными доходами чуть ли не сплошь законопослушные люди, а коррупция, с которой отчаянно бьются, представлена мелкими клерками, тырящими то косарь, то пятихатку у таких же нищих, как они сами. Судя по заветам предков (хотя бы вспомнить знаменитое "Воруют" Карамзина или приписываемое Салтыкову-Щедрину "Напирают на патриотизм? Значит снова проворовались"), такая особенность вполне годится в наши традиционные ценности и духовные скрепы. Но иногда ценности обществу всё же неплохо менять.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюряге! написал 21.08.2021 01:40
А виртуоз-балалаечник Серега Булдыгин как покупал за десятки миллионов долларов лакированные балалайки и бубны работы русского мастера Антона Страдиварина - так и будет покупать.
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