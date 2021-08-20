Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального

478 человек на конец вчерашнего дня — к стольким москвичам пришла полиция за последние три дня в связи с попаданием их данных в открытый доступ. Мы продолжаем подсчет, однако полиция работает ударными темпами, и с каждым днем случаев становится все больше.

В прошлом выпуске мы уже сообщали, что процесс пошел, но таких темпов не ожидали.

Если бы правоохранительные органы так работали по настоящим преступникам, Москва была бы вполне безопасным городом.

А пока в 2020 году у нас было зарегистрировано 1158 преступлений в расчете на 100 тысяч населения.

Любопытно, что отделы МВД неохотно рапортуют о насилии на своей территории: к примеру, из 122 отделов и управлений МВД на территории Москвы, опубликовавших отчеты за 2019 год, лишь 70 отчитались о количестве убийств и 94 — о случаях причинения тяжкого вреда здоровью. У остальных – нули.

Некогда им отчитываться, они сторонников Навального ловят…

А.Б.