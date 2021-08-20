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Московский листок

Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального

Опубликовано 20.08.2021 в разделе комментариев 3

закон полиция гетто
Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального

478 человек на конец вчерашнего дня — к стольким москвичам пришла полиция за последние три дня в связи с попаданием их данных в открытый доступ. Мы продолжаем подсчет, однако полиция работает ударными темпами, и с каждым днем случаев становится все больше.

В прошлом выпуске мы уже сообщали, что процесс пошел, но таких темпов не ожидали.

Если бы правоохранительные органы так работали по настоящим преступникам, Москва была бы вполне безопасным городом.

А пока в 2020 году у нас было зарегистрировано 1158 преступлений в расчете на 100 тысяч населения.

Любопытно, что отделы МВД неохотно рапортуют о насилии на своей территории: к примеру, из 122 отделов и управлений МВД на территории Москвы, опубликовавших отчеты за 2019 год, лишь 70 отчитались о количестве убийств и 94 — о случаях причинения тяжкого вреда здоровью. У остальных – нули.

Некогда им отчитываться, они сторонников Навального ловят…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Олрак написал 20.08.2021 11:44
Профашистское государство Путлеризма борзеет!
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(без названия)
стоик7912 написал 20.08.2021 11:10
зря Хозяин поднял на щит карлика - такого урона имиджу чекистам не наносили даже массовые убийства русских?
продолжал бы стучать карлик, как башировы продолжали бы убивать и все было чинно и достойно???
пусть каждый делает то, на что способен, хватит нарушать природу чекистов?
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(без названия)
Папа Карло написал 20.08.2021 10:36
такое ощущение, что в путинской мусарне, как и во всех остальных органах путинского государства работают конченные придурки или сознательные враги Солнцеликого Пу, мечтающие своими действиями максимально ускорить крах его режима.
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