Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии Росгидромета Анна Романовская.

На первом месте в плане климатических рисков находится Крым, что мы и наблюдаем нынешним летом. В этом регионе наблюдается рост температуры, растет количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.

Естественно, по соседним регионам прогноз ненамного лучше – административные границы тут ни причем.

И знаете, я впервые за свою уже довольно долгую жизнь этим летом ни разу не почувствовал желания махнуть на юга! В Москве погода была вполне курортная, а на курортах сами знаете, что происходило.

Может быть, попросить Собянина выкопать в Москве море, да и забыть вообще про душные поезда, забитые самолеты? А что?

Представляете, следующая станция метро – «Приморская»!

А.Б.