Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Представляете, следующая станция метро - "Приморская"!

Опубликовано 20.08.2021 в разделе комментариев 2

курорт климат
Представляете, следующая станция метро - "Приморская"!

Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии Росгидромета Анна Романовская.

На первом месте в плане климатических рисков находится Крым, что мы и наблюдаем нынешним летом. В этом регионе наблюдается рост температуры, растет количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.

Естественно, по соседним регионам прогноз ненамного лучше – административные границы тут ни причем.

И знаете, я впервые за свою уже довольно долгую жизнь этим летом ни разу не почувствовал желания махнуть на юга! В Москве погода была вполне курортная, а на курортах сами знаете, что происходило.

Может быть, попросить Собянина выкопать в Москве море, да и забыть вообще про душные поезда, забитые самолеты? А что?

Представляете, следующая станция метро – «Приморская»!

А.Б.

 



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
фсб+ написал 20.08.2021 14:09
приморская но перед ней станция ахипелаг гулаг
Ответить
(без названия)
Ждлджлдд написал 20.08.2021 14:02
А оплачивать опять из пенсионного фонда??
да я тебя!..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным
Обзор новостей: Кандидатов в депутаты Госдумы от Е...
19.08.2021
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и кровососы
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и ...
20.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Представляете, следующая станция метро - "Приморская"! (2)
Способы производства и формации в истории России (1)
Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального (6)
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и кровососы (1)
Лишенец (6)
"Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ (14)
Испытанное средство оппозиции (1)
Убийство человечества интернетом (12)
Обзор новостей: Кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным (0)
На границе с РФ проведут конфискацию недвижимости (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Первый номер газеты!!!! Дошёл до вас?
Дарья Митина Дарья Митина: Что и тр. док.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Силовики в Москве приходят к посетителям сайтов Навального
Дарья Митина Дарья Митина: Вот вам ролик
Дарья Митина Дарья Митина: Всем кандидатам в депутаты ГД от Москвы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss