Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени 2 "Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ https://forum-msk.org/material/news/1... 3 О лишенцах https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, 6 Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились координировать действия по Афганистану 7 В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара 8 Боевики движения "Талибан"* активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО, 9 Анжелика и король Путин в Москве проведет переговоры с Анжелой Меркель перед выборами нового канцлера Германии.



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