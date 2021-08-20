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Московский листок

Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени

Опубликовано 20.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени

2 "Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 О лишенцах

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата,

 

6 Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились координировать действия по Афганистану

7 В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара

 

8 Боевики движения "Талибан"* активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО,

 

9 Анжелика и король

Путин в Москве проведет переговоры с Анжелой Меркель перед выборами нового канцлера Германии.



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