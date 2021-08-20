Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени
2 "Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 О лишенцах
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата,
6 Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились координировать действия по Афганистану
7 В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара
8 Боевики движения "Талибан"* активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО,
9 Анжелика и король
Путин в Москве проведет переговоры с Анжелой Меркель перед выборами нового канцлера Германии.
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