Власть лжи и угнетения

То что по периметру России не осталось дружественных стран знает народ России. Но нет даже нейтральных, все хотят раздробить Россию и поиметь хоть какую - то часть богатой территории. Плохо то, что наше правительство и конечно сильный президент этого не понимают. Россия горит и горит основательно, а мы отправляем самолёты в Турцию, Грецию на тушение лесов. При этом турецкие политики, впереди которых Эрдоган пытаются сделать страну рычагом давления на Россию. Анкара не собирается признавать Крым российским. Так ведут себя и чиновники меньшего масштаба. Все они опутаны партией "Единая Россия" и вынуждено потеряв совесть пишут и говорят, то что выгодно партии власти. На носу выборы желающих тысячи, но "выберут" нужных. И вот наш "Бе - 200" посланный в Турцию президентом при очередной посадке разбился. Говорят, что в самолёте было пять российских специалистов и три турецких, все погибли. Родственники скажут спасибо сильному президенту.

Росстат подготовил отчёт о жизни страны за полугодие. Конечно для президента. Мишустин положение в стране знает и не мешает своим министрам фантазировать. Большинство народа фантазию поймут как реальность и будут голосовать за кандидатов от партии власти. Опросы проводимые почти каждый день говорят об этом. В справке говорится, что количество бедных уменьшилось на 2 миллиона человек. Журналисты выходят на улицы и спрашивают первых попавшихся о жизни. Никто не сказал, что жить стало лучше. Некоторые говорят, что прошло мало времени, но президент добьётся улучшения. Двадцать лет ему не хватило, а теперь всё исправит.

14 - го августа рано утром слушаю радио "КП" с С.Марданом. Он со специалистом обсуждают итог Росстата. Оказывается никакого улучшения нет, просто Росстат изменил формулу подсчёта, исключив инфляцию. И таким образом вышли на 2 миллиона. Однако в конце справки, мелким шрифтом написано, что это не соответствует действительности. Последнюю фразу я не запомнил, но смысл точный. Они признают, что подсчёт именно статистически и имеет погрешности. Конечно президент его читать не будет тем более мелкий шрифт, а послушает министра Решетникова. Посмотрев на его физиономию президент поймёт, что улучшение налицо.

13 - го августа в России установлен рекорд, который держался три дня, смертности от "ковида". 815 человек ушли в мир иной, а всего - 168864 человека.

На какие уловки идёт наша власть, чтобы удержаться как можно дольше в насиженных креслах. Вот президент приглашает в Сочи многодетную семью. А почему только её? Думаю от таких действий президент ничего не выиграет, наоборот большинство поймёт, что он играет под дурачка. Почему бы не построить примитивную гостиницу в курортном городе хотя бы на тысячу детей и сделать отдых для них бесплатный. За 6 месяцев текущего года профицит бюджета более 800 миллиардов рублей. Куда пойдут эти средства, никто не знает. Единичные подачки авторитета не прибавят. О профиците говорит Н.Кричевский. А откуда он появился? При планировании бюджета сократили финансирование медицины, науки, образования и даже армии, вот и образовался профицит на нищете упомянутых министерств.

А наши учёные, чиновники, депутаты судят о внутренней политике основываясь на собственном положении. Например, тот же Н.Кричевский 15. 08.2021 года на радио "КП" рассказывал сказки о том, что народ стал жить лучше. Он делает ремонт в доме и заказал несколько современных телевизоров так как взрослые и дети смотрят разные программы. И в Москве их не оказалось, приобрели в другом городе и его пафос на этом иссяк. Но ведь в другом городе есть такие телевизоры, значит там покупательская способность населения совершенно другая, но на это он уже профессорским взглядом не смотрит. Он и ремонт оплачивает, хотя строительные материалы подорожали от ста до двухсот процентов. Он этого не замечает. Далее продолжает говорить, что депутат предложил увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. Около полутора миллиардов денег на эти цели власть возьмёт на какое - то время из фонда благосостояния. А что потом? Из этой говорильни можно понять, что он против повышения МРОТ. При этом не сказал почему зарплата депутатов, чиновников, учёных таких как сам Кричевский не имеет никакого отношения к МРОТ? Вы разделили народ на рабов и чиновников и творите что хотите, не обращая внимание на тех кто для вас зарабатывает миллионы. Люди сами создали такое отношение к себе. А теперь плачут в тряпочку, чтобы власть не заметила.

В этот же день на радио "КП" держал слово депутат от партии ЛДПР А.Шерин. Говорил без мычания как Кричевский. И говорил правильные мысли, но ему тоже помешало материальное положение высказать мысль до конца. "У нас производительность труда ниже в три раза чем в развитых странах". Он имел ввиду то, что рабочие плохо работают, об этом говорил и премьер. На сохе много не спашешь и на ремённой передаче токарного станка тоже не выточишь микронную деталь. А всё находится в частных руках. Наш частник выжимает из производства последние соки за счёт нищенской зарплаты, и в конце банкротит производство. "Наши отцы и деды построили и отстояли великое государство, а нынешняя молодёжь апатична и ничего не хотит делать". Правильно сказал, но не до конца. В советское время у молодёжи был руководитель не такой который сейчас сидит в Кремле и пишет бумажки, а собирал своих друзей и ехал на стройки. Этот порыв молодых тиражировался в газетах, в фильмах и молодёжь ехала к нему и строила заводы, дороги, электростанции, даже распахивали целину. Нынешняя обстановка в стране не позволяет родиться лидеру не только молодёжи, но и взрослому человеку. У нас один лидер и места для других нет. Но этот лидер далёк от проблем не только молодёжи, но и всей страны. У него одна проблема - сохранить бандитский капитализм, который не подвластен народу.

И снова трагедия. В Астраханской области разбился истребитель Миг - 29, пилот погиб. Бандитский капитализм показывает своё лицо. Одна трагедия за другой и во всех за последние дни гибнут экипажи. Зато министр обороны полез в депутаты и сочиняет пасквили о строительстве городов по последним техническим достижениям в Сибири. Зачем ему депутатство? Народ говорит и я тоже, что его попросил президент поддержать кандидатом от "Единой России". Поддержал и потерял три самолёта с экипажами. Надо делом заниматься, а не пиариться в депутаты. Он ведь свой мандат отдаст тому на кого укажет президент. У нас действительно демократические и открытые выборы? И при этом министр за профессиональную армию. А он знает почему идут мужики на контрактную армию. Идут те кто не может устроиться на работу и только за зарплатой. И они будут защищать Россию и её миллиардеров? Власовцев будет больше чем в Великую Отечественную. В стране нет идеологии, её заменяют деньгами.