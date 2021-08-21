Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Дождь" признали иноагентом трех разведок

Опубликовано 21.08.2021 в разделе комментариев 0

путин навальный
"Дождь" признали иноагентом трех разведок

Министерство юстиции включило ООО телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.

Послушал тамошнего главреда Дзядко в эфире: растерян, сумбурен. Я, говорит, никакой не иностранный агент, и даже не агент вовсе. Не, мужик, удар надо держать. Я понимаю, били по яйцам, но все равно держать надо.

Вот Захарова, которая "Калинку" пляшет, - без базара, мне она нравится, клевая маруха и сразу видать, что не иноагентка никакая, - говорит, мол, в Штатах такой закон есть с 1938 года и такой же мудацкий, как наш.

Ну так перенимали бы что хорошее.

А если из 30-х годов, то у нас была получше статья 58 в УК, так рядом с ней никакие иноагенты и рядом не стояли! Сразу шпион трех разведок и вредитель впридачу, 10 лет без права переписки. 

Может и нам так? Не перенимать всякую фигню, а делать по-нашему, по родному?

Раненько утречком, в штатском, но в сапожках, на машинке - и на Лубяночку. А там всё подпишешь. Все подписывают. И если повезет, то без зубов и со сломанными ребрами - на свежий воздух, лопата, тачечка, телогреечка с трупа... Хорошо! Морозно. Бодрит.

А вы там что? Признали иноагентом? Работать не дадут?

Да слава богу, что не дадут, а то можно "с пола" такую статью поднять - ого-го! О вас же заботятся. 

И учите песни. Иноагентам песня строить и жить помогает. Хорошо! Свежо. Морозно.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени
Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают ...
20.08.2021
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и кровососы
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и ...
20.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Дождь" признали иноагентом трех разведок (0)
Власть лжи и угнетения (0)
Мелких взяточников прижмут: денег на всех не хватает (1)
Обзор новостей: Кандидатам в депутаты теперь дают по 25 секунд эфирного времени (0)
Представляете, следующая станция метро - "Приморская"! (8)
Способы производства и формации в истории России (5)
Почти 500 москвичей навестила полиция в связи с сайтами Навального (8)
Депутат Ступин: Они не только жулики и воры, но и кровососы (1)
Лишенец (7)
"Единая Россия" готовит закон, ограничивающий въезд в РФ (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: К событиям в Афганистане
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Меркель будет говорить про попытку российских властей убить Навального и её за это ничего не будет
Дарья Митина Дарья Митина: Первый номер газеты!!!! Дошёл до вас?
Дарья Митина Дарья Митина: Что и тр. док.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Силовики в Москве приходят к посетителям сайтов Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss