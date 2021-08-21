"Дождь" признали иноагентом трех разведок

Министерство юстиции включило ООО телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.

Послушал тамошнего главреда Дзядко в эфире: растерян, сумбурен. Я, говорит, никакой не иностранный агент, и даже не агент вовсе. Не, мужик, удар надо держать. Я понимаю, били по яйцам, но все равно держать надо.

Вот Захарова, которая "Калинку" пляшет, - без базара, мне она нравится, клевая маруха и сразу видать, что не иноагентка никакая, - говорит, мол, в Штатах такой закон есть с 1938 года и такой же мудацкий, как наш.

Ну так перенимали бы что хорошее.

А если из 30-х годов, то у нас была получше статья 58 в УК, так рядом с ней никакие иноагенты и рядом не стояли! Сразу шпион трех разведок и вредитель впридачу, 10 лет без права переписки.

Может и нам так? Не перенимать всякую фигню, а делать по-нашему, по родному?

Раненько утречком, в штатском, но в сапожках, на машинке - и на Лубяночку. А там всё подпишешь. Все подписывают. И если повезет, то без зубов и со сломанными ребрами - на свежий воздух, лопата, тачечка, телогреечка с трупа... Хорошо! Морозно. Бодрит.

А вы там что? Признали иноагентом? Работать не дадут?

Да слава богу, что не дадут, а то можно "с пола" такую статью поднять - ого-го! О вас же заботятся.

И учите песни. Иноагентам песня строить и жить помогает. Хорошо! Свежо. Морозно.

А.Б.