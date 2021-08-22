Сегодня важный государственный праздник – День флага

Столь же важный, сколь и загадочный. Настолько загадочный, что никто про него даже и не вспоминает. Например, в топе Яндекса, куда уж, а ни одного упоминания…
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный флаг. Ну, радость, понятно, большая…
В том же году журналисты из «Красной бурды» предложили ввести помимо флага и герба еще и Государственный бубен Российской Федерации, которым ежедневно в 6 утра производить государственное бубнение.
Но предложение не прошло…
А.Б.
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стоик7912 написал 22.08.2021 09:58
чем сейчас миллионы полицаев, вертухаев и чудо-богатырей очищаются перед своими детьми - куском колбасы на пальмовом масле?
с энтузиазмом вооруженный отряд (КГБ) ЦК КПСС превратился в вооруженный отряд сионо-олигархов?
слабы оказались чекисты на передок - кто кость кинет, тому и служат?
хахахахахахахахахахххддд написал 22.08.2021 09:54
С серпом, молотом и яйцами!
Pobeda написал 22.08.2021 09:52
Наш флаг СССР!