Сегодня важный государственный праздник – День флага

Столь же важный, сколь и загадочный. Настолько загадочный, что никто про него даже и не вспоминает. Например, в топе Яндекса, куда уж, а ни одного упоминания…

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный флаг. Ну, радость, понятно, большая…

В том же году журналисты из «Красной бурды» предложили ввести помимо флага и герба еще и Государственный бубен Российской Федерации, которым ежедневно в 6 утра производить государственное бубнение.

Но предложение не прошло…

А.Б.