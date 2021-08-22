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Московский листок

Сегодня важный государственный праздник – День флага

Опубликовано 22.08.2021 в разделе комментариев 3

флаг бубен
Сегодня важный государственный праздник &#8211; День флага

Столь же важный, сколь и загадочный. Настолько загадочный, что никто про него даже и не вспоминает. Например, в топе Яндекса, куда уж, а ни одного упоминания…

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный флаг. Ну, радость, понятно, большая…

В том же году журналисты из «Красной бурды» предложили ввести помимо флага и герба еще и Государственный бубен Российской Федерации, которым ежедневно в 6 утра производить государственное бубнение.

Но предложение не прошло…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 22.08.2021 09:58
давно, в СССР, чудо-богатыри-чекисты оправдывались перед своими детьми идеологической зашоренностью ?
чем сейчас миллионы полицаев, вертухаев и чудо-богатырей очищаются перед своими детьми - куском колбасы на пальмовом масле?
с энтузиазмом вооруженный отряд (КГБ) ЦК КПСС превратился в вооруженный отряд сионо-олигархов?
слабы оказались чекисты на передок - кто кость кинет, тому и служат?
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Re: Наш флаг СССР!
хахахахахахахахахахххддд написал 22.08.2021 09:54
Наш бубен тоже красный!
С серпом, молотом и яйцами!
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Наш флаг СССР!
Pobeda написал 22.08.2021 09:52
Наш флаг Красный с Серпом и Молотом.
Наш флаг СССР!
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