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Московский листок

Госдуметр померил 201-й округ

Опубликовано 22.08.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы собянин бюджет
Госдуметр померил 201-й округ

Обращает на себя внимание относительно небольшой разрыв между кандидатом от власти и идущей от КПРФ Анастасией Удальцовой. И 49 процентов неопределившихся.

В принципе, шанс есть и хороший, до выборов еще месяц.

Почти 10 процентов забирает спойлер (это явный спойлер) от «Коммунистов России» с фамилией Удалова. Наверно, надо помочь гражданам разобраться, кто Удальцова, а кто на нее просто отдаленно похож… Судя по тому, что у спойлера третий результат в округе, на самом деле рейтинг Удальцовой реально высок.

Возникают вопросы к кандидатам от СР и ЛДПР, имеющим явно непроходные, но вполне реальные показатели – может, лучше сняться под фаворита, а не отбирать у него голоса, а? То же касается и кандидата от «Яблока».

При солидарном голосовании Анастасия Удальцова становится депутатом однозначно. При разобщенном все хуже.

Официально приглашаю Анастасию в студию – неофициально уже приглашал. Думаю, будет интересно.

 



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