Активизация рабочего движения в Казахстане

Казахстан прочно занял позорное место в последней десятке стран Глобального индекса соблюдения прав трудящихся Международной организации труда. Для нормального развития страны зарплаты работника с постоянной занятостью должно хватать на обеспечение его самого, как минимум одного ребенка и выплату ипотеки.

В казахстанских условиях у 30 -40 процентов семей, при наличии постоянной работы у взрослых членов семьи, денег хватает только на еду, предметы первой необходимости и оплату коммунальных услуг. При этом зарплаты казахстанских нефтяников и металлургов в 7- 10 раз ниже зарплат их европейских и американских коллег. Еще хуже положение работников подрядных организаций. В нефтедобывающем Западном Казахстане у многих работников подрядных фирм зарплата составляет 140 -160 долларов.

Несмотря на рост номинальной зарплаты, ползучая девальвация тенге и высокая инфляция привели к значительному снижению реальной заработной платы казахстанских трудящихся. Конституция Казахстана якобы гарантирует наемным работникам право на забастовку и право объединятся в профессиональные союзы для отстаивания своих трудовых интересов, но за последние годы Нур-отановские власти ликвидировали практически все независимые профсоюзы, а их лидеры подверглись уголовному преследованию. Прописанная в Трудовом Кодексе процедура объявления забастовки предусматривает несколько ступеней и занимает как минимум 42 календарных дня, фактически делая невозможным проведение законной забастовки. Нет ни одного примера, когда данная процедура была бы выполнена в полной мере.

В европейских странах спонтанный характер забастовки не является основанием для признания ее незаконной, забастовки на транспорте так же в порядке вещей. Почему то — что для немецких или итальянских рабочих является нормой, казахстанским рабочим грозит увольнением и возмещением убытков работодателю? Кому казахстанские рабочие обязаны тем, что находятся в положение людей третьего сорта?

В 2021 году многолетние усилия нур-отановских властей надеть смирительную рубашку на казахстанский пролетариат пошли прахом. За январь- июль 2021 года произошло свыше 50

трудовых конфликтов. Только в Жанаозене, работники 14 компаний угрожая забастовкой, выдвинули требования о повышении заработной платы, улучшении условий труда, снижении возраста выхода на пенсию и создании настоящих профсоюзов. Число участников превысило пять с половиной тысяч. Кроме того бастовали крановщики в Астане, железнодорожники в Шымкенте, курьеры компании Glovo в Алматы. Казахстанское рабочие движение встает с колен и расправляет плечи.

В этих условиях Федерация профсоюзов РК и содружество профсоюзов Аманат отнюдь не являются руководящей и направляющей силой забастовочного движения. Не для того создавались эти «профсоюзы».

При снизившихся доходах от экспорта природных ресурсов, поддержание на приемлемом уровне доходов наемных работников возможно только за счет более справедливого перераспределения доходов от экономической деятельности в пользу работников за счет уменьшения доли олигархов и иностранных инвесторов.

О.Ф.