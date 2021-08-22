Обзор новостей: Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Сегодня важный государственный праздник – День флага
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Наш опрос про ГКЧП
Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?
4 Госдуметр померил 201-й округ
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты
6 Новый дом по программе реновации оказался БУ
7 Красногорский потоп
8 День флага: 11 сентября над зданием посольства Афганистана будет развиваться флаг «Талибана»
9 В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус 10 градусов
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