Обзор новостей: Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше? Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Сегодня важный государственный праздник – День флага https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Наш опрос про ГКЧП Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше? 4 Госдуметр померил 201-й округ https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты 6 Новый дом по программе реновации оказался БУ 7 Красногорский потоп 8 День флага: 11 сентября над зданием посольства Афганистана будет развиваться флаг «Талибана» 9 В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус 10 градусов



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