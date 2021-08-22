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Обзор новостей: Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?

Опубликовано 22.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Полиция задержала десять человек около здания ФСБ на Лубянке

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2 Сегодня важный государственный праздник – День флага

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3 Наш опрос про ГКЧП

 

Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?

 

4 Госдуметр померил 201-й округ

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5 Водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты

 

6 Новый дом по программе реновации оказался БУ

 

7 Красногорский потоп

 

8 День флага: 11 сентября над зданием посольства Афганистана будет развиваться флаг «Талибана»

 

9 В нескольких российских регионах в сентябре ожидаются похолодание и падение температуры до минус 10 градусов



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