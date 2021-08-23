30 лет казусу ГКЧП и последовавшему вскоре после него

Вопросы/ответы «чтоэтобыло? почему? как избежать этого впредь?» – редко не махание кулаками после тридцать лет назад (не)случившейся драки.

На это событие можно взглянуть с точек зрения поактуальней. Скажем, так…

Если бы я знал, что ЭТО на ТРИДЦАТЬ лет (теперь уже минимум, и маловероятный, увы) – оказался бы я в числе сильно несогласных с реваншем «России-которую-мы-потеряли»?

Или, точней сказать, остался бы в их числе? (Уже был, пусть мои тогдашние взгляды имели с нынешними мало общего.

Скажу прямо: да ни в жисть! Осознал бы постсоветско-антисоветскую реальность как подлежащую обжитию, и точка. («Новой нормальностью», говоря на ковидобесный лад.)

А теперь – в итоге – не осознал и уже не осознаю. Тридцать таких лет уже позади, и даже мысль о ещё примерно таком же сроке того же самого впереди - не заставляет раз и навсегда опустить руки. История не обязана спешить только потому, что у трепетных «индивидуев» другое ощущение времени.

В общем, есть вещи, которые заранее знать ни к чему. К счастью (всё-таки к счастью!) тогда это было невозможно.

Напротив, 1990-е вообще щедры были на обнадёживающие знаки. И не из разряда «обстоятельств непреодолимой силы» (Валерий Соловей/Генерал СВР). А антропологический и, несмотря ни на что, исторический оптимизм советского человека ещё был в силе, сопоставимой с прежней.

Плюс как болен ВЕСЬ мир – было ещё не так видно, как (даже при всём нежелании видеть) сейчас.

И вряд ли я один такой.

Не перевелись и те, для кого 19-21 августа 1991 года – счастливейшие, сказочные дни, невозможные, но всё-таки случившиеся в этой безнадёжнейшей из стран. Стучащие в сердца, что твой пепел Клааса, и потому желающие повториться.

Но уже без последующих полумер, из-за которых, дескать, остался «сплошной совок снаружи, и главный совок – тот, что внутри...»

В общем, ежели кто недопонимает: «освободительную народную революцию» ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ либералы трактуют так и только так.

...Интересно, чем все они – и отморозки, и как бы респектабельные – думают, всё так же радостно и глумливо повторяя, что «Советский Союз слинял в три дня», несмотря на все его танки и мегатонны?

Ведь все стенания о России, потерянной в «клятом 1917-м», обходят простой факт: потеря (якобы) неотмирной (якобы) красоты православного самодержавия, либо (якобы) верного шанса стать «нормальной европейской страной», утраченного с Учредилкой, – отнюдь не потеря страны в том наипрямейшем смысле, в каком она случилась-таки в 1991-м!

Не разделяя категорически подобных стенаний, считая их пустопорожними м(н)имоисторическими прихотями (напрасно получившими от КПСС право открытого выражения) – не отрицаю: такие «потери и протори» могут искренне восприниматься как потеря и гибель страны. Что вообще может быть искренней, чем прихоть?

Даже как полная гибель со всем населением до последнего младенца: «И больше никто здесь, никто не остался в живых» (поэт Михаил Шелехов всё о том же 1917 годе; изречено не позже 1991 года, опубликовано в нём же, ещё – а вот на фига?! – в СССР).

Гипертрофия революционной романтики, порождающая гипервандейские (да, именно такие) настроения – сильная штука. (Если вовремя не смикширована живительным галоперидолом – особенно).

Вот только, ежели без дураков (впрочем, куда без них, родимых?!) – то, как ни крути, ни Февраль, ни Октябрь 1917 года отнюдь не были ПОТЕРЕЙ СТРАНЫ в том наипрямейшем смысле, в каком эта потеря произошла-таки в 1991-м.

Страны, никакой, вдобавок, империей (особенно если использовать этот термин мучительно всерьёз) уже семьдесят четыре года не бывшей, хоть ты тресни.

Февраль, впрочем, не стал потерей страны именно и, скорее всего, ТОЛЬКО потому, что после него – без многолетней, переползающей в многодесятилетнюю, проверки – был Октябрь.

В общем: охранители ли лукаво сопоставляют 1991-й год с 1917-м или же революционный (пока ещё, увы) авангард – либералы (в их случае сопоставление строго с февралём 1917-го) – что те, что другие нас одинаково обманывают, обходя РЕШАЮЩУЮ разницу.

А кто хуже?

Тот самый случай, когда «оба хуже» (с). Впрочем, если для либералов сеанс распада «этойстраны» – всегда, просто и честно, радость, то от охранителей не дождёшься доброго слова о большевиках, не позволивших стране тупо распасться. Мол, то ли «вопреки», то ли просто «чудом» (оно же «божье попущение»). В общем, как-то само так получилось.

Иное – это ведь ПРЯМАЯ И НЕДВУСМЫСЛЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬШЕВИЗМА! А она с нынешним охранительством (новогосподского государства) абсолютно не совместима, ему бред о «ленинской бомбе под СССР» ну ооочень нужен.

Хотя претензий на незалежности в тот раз было куда больше, и действовали они куда беззастенчивей. Все послеавгустовские вместе взятые – в сравнении пока ещё детские игры в песочнице…

Воссоединение, однако, остаётся маниловскими мечтами, «рекорды» пока что – «Союзное государство России и Белоруссии» (ну, ооочень союзное и ооочень государство) – и Крым. (Который, строго говоря, вообще про другое.)

В общем, есть большая разница между «слинявшим в три дня» РЕЖМИОМ – и «слинявшей в три дня» СТРАНОЙ.

И очередному бодрячком-бодрячком повторяющему, что «30 лет назад Союз слинял в три дня, а ведь никто этого не ждал!» и т.д., пытаясь этим ОБНАДЁЖИТЬ протестно настроенных сограждан – лучше вовремя сообразить: «а что я такое несу?!» и в ужасе зажать шаловливые уста руками.

Иначе что бы не добавить к набору «обнадёживающих» примеров: мол, вспомните, как лихо нацисты использовали тёмную историю с поджогом рейхстага, когда в ответ «слиняли» то, что ещё оставалось от Веймарской республики, примерно в те же три дня!

А чё? Чем не пример быстрого и феерического успеха?

Там, где великие революции прошлого ненавидяще-завистливо обезьянят, делая противоположное по сути – там «ни одна блоха не плоха»(с). А удачнейшие случаи собезьянивания – особо ценные образцы, ежели кто не понял...