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Московский листок

В Москву на пикеты. Шестое лето Веры Шиховой

Опубликовано 23.08.2021 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

шахтеры кузбасс
В Москву на пикеты. Шестое лето Веры Шиховой

Вера Васильевна Шихова — мать искалеченного прокопьевского шахтёра снова вернулась в Москву. И снова выходит на московские пикеты в защиту социальных прав своего сына. Это уже шестое лето Веры Шиховой в Москве и одиннадцатое лето молодого травмированного шахтёра, выброшенного после аварии на материнскую пенсию в 11 тысяч.

 

Александр Шихов пострадал во время аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска в августе 2010 года. Тогда ему было 23 года (сейчас 34). Он получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развилось травматическое заболевание головного мозга, но МСЭ Прокопьевска отрицало взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывалось подключать к делу документы о травме позвоночника. Начиная с 2017-го года Шихову и вовсе было отказано в праве проведения МСЭ. Отказано уже 5 ежегодных раз подряд.

 

Бессрочный пикет, который Вера Шихова держит в столице с лета 2013-го, добиваясь защиты прав для своего сына, прерывался несколько раз.

Сначала в декабре 2013-го, когда Шихова получила гарантии от прокопьевских чиновников. Как оказалось, наполовину напрасных - вопрос по жилью был решён, по сыну - заблокирован.

Потом в июле 2014-го, когда Шихову через две недели московских пикетов, в наручниках, этапировали прямо в прокопьевский суд, предъявив ей обвинения в клевете на Ирину Чулянчик, председателя прокопьевской МСЭ, той самой, что настаивала на 80% трудоспособности для шахтёра-инвалида.

 

В июле 2015-го Шихова снова вернулась в Москву, на этот раз разместившись с вахтой протеста у Останкино, поближе к прессе, за информационной поддержкой. Этот пикет у Останкино (на скамейке под плёнкой, и в 20-ти градусные морозы) продолжался в течение одного года и трёх месяцев, после чего Шихова вынуждена была прервать его в октябре 2016-го, чтобы срочно выехать в Прокопьевск к сыну - состояние его здоровья резко ухудшилось.

В мае 2017-го Шихова снова вернулась в Москву, пикетировала каждый день у Приёмной Президента, во второй половине дня - на Манежной площади. И вот через 11 месяцев история повторилась - в апреле 2018-го Шихова вновь была вынуждена срочно выехать к сыну.

 

Три года в Прокопьевске (помимо поддержки сына, восстановления собственных сил) были полны юридической работы, той самой, к которой так охотно склоняют чиновники всех мастей, приходящих к ним за помощью. И вот трёхлетний результат письменных обращений — искалеченный шахтёр уже 11 лет остаётся за бортом права.

 

Жизнь Веры Васильевны и ранее была крепко связана с шахтёрами, более 20 лет борьбы за их права.

С 1997 года по 2000-й было запланировано без переселения людей закрыть весь угольный регион. С прокопьевскими шахтёрами Шихова сражалась против закрытия шахт - "Центральная", "Шахта им. Калинина", "Тырганская", "Смычка", "Северный маганак", "Манейха", "Красный углекоп", "Коксовая"(теперь эти шахты закрыты). Вместе противостояли затоплению шахт, добивались выплаты заработных плат - шахтёры порой спускались в шахту с тремя картофелинами.

 

Благодаря голодовке 2004 года удалось добиться создания медицинской комиссии для восстановления незаконно снятых групп инвалидности. Шахтёров на комиссию привозили со всех городов региона, почти трём тысячам шахтёров группы были восстановлены. Теперь Вера Шихова защищает сына.

 

21 августа 2021 года Вера Шихова вышла на новый пикет к Администрации Президента. Вся улица была увешана праздничными триколорами. Теми самыми, которые теперь стали символом новых отношений человека и государства, по праву капитала. Но Вере Васильевне отступать некуда: "Это преступление - убивать наше молодое поколение", — подводит она итог в интервью.



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