Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич - это такой представитель, у которого, несомненно, есть бинокль, и он может рассматривать Крым с Чонгара.

"Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита "Крымской платформы", можно считать начатыми. Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил. Самый высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации и реинтеграции Крыма. Уже завтра в Киеве состоится учредительный саммит "Крымской платформы", — написал Кориневич на своей странице в Facebook.

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Ну да, уровень высокий - президент бывшей советской республики с постоянно сокращающимся населением и глава одной из палат парламента страны, получившейся после раздела и без того не очень большой Чехословакии.

Вот чего Керсти туда поперлась? Такая, в общем, приятная дамочка. У Великой Эстонии проблемы с границами? Кто-то оккупировал что-то эстонское?

Или, будучи уже не в силах содержать все еще многочисленное население президент Эстонии хочет спровоцировать оккупацию, чтобы переложить вопрос прокорма граждан на Россию?

Какие проблемы у Чехии - вообще непонятно. С юга осколок Австро-Венгрии, в которую Чехия входила несколько столетий, с севера - Германия, оккупировавшая Чехию в середине ХХ века. А при чем тут Россия? А-а... ну да, русские положили чуть ли не миллион солдат, чтобы вернуть чехам независимость. Этого простить невозможно.

Когда-то на самой административной границе Крыма стояла неплохая чебуречная, вид из нее на залив и низкий, поросший колючей травой крымский берег. Теперь, говорят, четуречную закрыли - исчезли проезжающие. Вот и все, чего удалось добиться. Еще рыбный рынок заглох, по той же причине.

А кому сейчас нужны эстонские шпроты и знаменитый когда-то бальзам "Старый Таллин"? Где продукция Кренгольмской мануфактуры? Есть еще Таллинский морской порт, но и его мощности изрядно сократились после открытия терминалов в Луге.

Оно того стоило?

Даже брошенных хозяевами украинских солдат из Афганистана придется вывозить российским бортом. А куда? Авиационного сообщения у Москвы с Киевом нет больше. Так что от Кубинки автостопом.

Может, вместо "Верните Крым!" начать вопить: "Верните наших солдат!"?

Да, в общем, немало украинских областей согласились бы, чтоб их тоже "оккупировали".

А.Б.