Только что звонил юрист Сергей Бочаров, который ведет дело, планировал подать иск о незаконном снятии меня с выборов в муниципалитет Щукино. А не тут-то было!

Канцелярия суда закрыта по случаю пандемии!

Приставы говорят: посылайте исковое заявление по почте! По почте!

Ну хорошо хоть не подсуньте под дверь…

А как же закон, который требует рассматривать такие дела в течение 3-х дней? Почта у нас так быстро не работает, дай бог чтоб за неделю управились с одной доставкой. Если не потеряют вообще…

Председатель суда вместе с помощницей в отпуске. Отдыхают. Обращаться больше не к кому. Посылаем по почте.

До выборов 24 дня. Агитации никакой провести уже не получится, не успеваю, даже если суд и вернет мне отобранные избирательные права. Если все пройдет через апелляцию в Мосгорсуд, то на выборы и вовсе времени не останется.

Очень удобная у нас пандемия оказалась. В кабак можно, а в суд нельзя.

Интересно, а в суде-то присутствовать можно? Или тоже по почте?

Анатолий Баранов, лишенец