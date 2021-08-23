10 тысяч на прикорм избирателя

Прямо на встрече с активом «Единой Россией» Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч одноразово, а военным – аж 15 тысяч!

Это во время избирательной кампании, в которой эта партия участвует как бы на равных с другими.

Что-то не припоминаю, чтобы на встрече с КПРФ или там «Коммунистами России» выступал даже не президент, а просто кто-то из высшего руководства страны.

Это не говоря о том, чтобы что-то такое пообещать.

Хотя смысл тут прозрачный: таких денег просто из кармана не вытащить, даже президентского. Значит, надо брать из бюджета. А кто у нас голосует за любой бюджет, как не «Единая Россия»? То есть проголосуй за «президентскую партию» - получи лакомство. Как собачка.

А не проголосуешь – придут коммунисты и отберут конфетку.

И вот что интересно – в суд кто-то из оппозиционных партий подавать будет?

А.Б.