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Московский листок

Королева и фронтовые записки майора Виндзора

Опубликовано 23.08.2021 в разделе комментариев 0

британия королева
Королева и фронтовые записки майора Виндзора

Судебное разбирательство в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл приказала спланировать королева Великобритании Елизавета II. Об этом 22 августа сообщает таблоид Sun. Предметом для изучения станут мемуары принца Гарри, которые готовятся к изданию в 2022 году.

Кроме того, юристы планируют связаться и с издательством Penguin Random House. В случае, если в книге будут содержаться обвинения в чей-то адрес, то они будут проверены на клевету и на нарушение прав неприкосновенности частной жизни.

Вообще-то для мемуаров принц Гарри несколько молод, хотя жизнь офицера-афганца королевских кровей наверняка интересна. Особенно в момент, когда «интернациональный долг» оказался грандиозно провален.

Но похоже королеву волнуют не фронтовые записки майора Виндзора, а то, что касается отношений внутри королевской семьи. И именно это гарантирует книге коммерческий успех. В том числе и в России, хотя наша страна уже больше 100 лет как республика. И, кстати, в чем-то благодаря и британскому королевскому дому – именно король Георг, кузен нашего Николая Второго и как две капли воды на него похожий, отказал семье гражданина Романова в убежище. Благодаря чему расстрельная команда товарища Юровского навсегда покончила с царскими кровями в России.

Слава богу, нет у нас больше царей и князьев. Так что ж мы, за неимением своих, так живо интересуемся жизнью чужих?

 А.Б.



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