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Московский листок

Украина протокольно оскорбила Германию

Опубликовано 23.08.2021 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Украина протокольно оскорбила Германию

Немецкие журналисты удивились, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель.

На кадрах из аэропорта видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Ранее Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.

Такие протокольные кунштюки никогда не бывают случайностью.

Есть твердый протокол, согласно которому главу государства встречает в аэропорту глава принимающей страны, если считает себя равным, либо министр иностранных дел, если к главе великой державы прибывает президент попроще. Но тут на Украину прилетела глава Германии…

Видимо, это должно было означать унижение Германии. Но разве вы чувствуете себя униженным, если бродячая собачка описала колесо вашей машины?

Но если честно, то я не очень понимаю, зачем канцлеру Германии вообще ездить в Киев? У них там безвиз, если надо чего выпросить, то пусть ездят сами. Туристическим автобусом, так дешевле…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лоиолиолилдж написал 23.08.2021 11:51
Не "журналисты", а журналист Бланк.
(хохотался до сльоз, впр., пох)
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ТЭК
Влад из Питера написал 23.08.2021 11:41
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря &#8211; в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть &#8211; так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе &#8211; хватит!.....
Ося Бродский
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(без названия)
ййййй написал 23.08.2021 11:00
> Есть твердый протокол, согласно которому главу государства встречает в аэропорту глава принимающей страны
____
Формально глава государства в Германии -- это президент, а Меркель -- глава правительства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_президент_ФРГ
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