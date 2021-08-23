Украина протокольно оскорбила Германию

Немецкие журналисты удивились, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель.
На кадрах из аэропорта видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.
Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Ранее Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.
Такие протокольные кунштюки никогда не бывают случайностью.
Есть твердый протокол, согласно которому главу государства встречает в аэропорту глава принимающей страны, если считает себя равным, либо министр иностранных дел, если к главе великой державы прибывает президент попроще. Но тут на Украину прилетела глава Германии…
Видимо, это должно было означать унижение Германии. Но разве вы чувствуете себя униженным, если бродячая собачка описала колесо вашей машины?
Но если честно, то я не очень понимаю, зачем канцлеру Германии вообще ездить в Киев? У них там безвиз, если надо чего выпросить, то пусть ездят сами. Туристическим автобусом, так дешевле…
А.Б.
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Лоиолиолилдж написал 23.08.2021 11:51
(хохотался до сльоз, впр., пох)
Влад из Питера написал 23.08.2021 11:41
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть – так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе – хватит!.....
Ося Бродский
ййййй написал 23.08.2021 11:00
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Формально глава государства в Германии -- это президент, а Меркель -- глава правительства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_президент_ФРГ