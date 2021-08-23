Украина протокольно оскорбила Германию

Немецкие журналисты удивились, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель.

На кадрах из аэропорта видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Ранее Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.

Такие протокольные кунштюки никогда не бывают случайностью.

Есть твердый протокол, согласно которому главу государства встречает в аэропорту глава принимающей страны, если считает себя равным, либо министр иностранных дел, если к главе великой державы прибывает президент попроще. Но тут на Украину прилетела глава Германии…

Видимо, это должно было означать унижение Германии. Но разве вы чувствуете себя униженным, если бродячая собачка описала колесо вашей машины?

Но если честно, то я не очень понимаю, зачем канцлеру Германии вообще ездить в Киев? У них там безвиз, если надо чего выпросить, то пусть ездят сами. Туристическим автобусом, так дешевле…

А.Б.