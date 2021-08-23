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Московский листок

Обзор новостей: Путин решил подкупить пенсионеров

Опубликовано 23.08.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Путин решил подкупить пенсионеров

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Владимир Путин заявил: деды воевали, чтобы в 2021 году единороссы заняли ключевые места в Госдуме

 

3 Королева засудит своего внука

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Вера Шихова — мать искалеченного прокопьевского шахтёра снова вернулась в Москву

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Казахстан накрыла волна забастовок

 

6 Эйджизм при приеме на работу

 

7 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили КПП "Чонгар" на границе с Крымом,

 

8 Украина протокольно оскорбила Германию

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 И только что: у меня отказались принимать иск в Хорошевском суде



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 23.08.2021 19:05
карлик ничего не решает, даже кто его трахать сегодня ночью будет - решает не он?
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