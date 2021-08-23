Обзор новостей: Путин решил подкупить пенсионеров

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин решил подкупить пенсионеров
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Владимир Путин заявил: деды воевали, чтобы в 2021 году единороссы заняли ключевые места в Госдуме
3 Королева засудит своего внука
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Вера Шихова — мать искалеченного прокопьевского шахтёра снова вернулась в Москву
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Казахстан накрыла волна забастовок
6 Эйджизм при приеме на работу
7 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили КПП "Чонгар" на границе с Крымом,
8 Украина протокольно оскорбила Германию
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 И только что: у меня отказались принимать иск в Хорошевском суде
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стоик7912 написал 23.08.2021 19:05