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Московский листок

Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии

Опубликовано 24.08.2021 в разделе комментариев 0

афганистан таджикистан
Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии

Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.

Бывший чиновник уехал из Афганистана в конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли курьером в местную службу доставки еды Lieferando. 

***

Получается, что уровень квалификации афганского министра после 20 лет западного внешнего управления позволяет рассчитывать лишь на должность курьера? И ведь это министр в той области, где нужны конкретные знания, определенный профессиональный уровень...

Или США и их европейские союзники так относятся к своим бывшим "меньшим братьям"? Мол, иди на все четыре стороны, я же тебя не бью...

Судя по тому, как они бросили подыхать своих союзников из Восточной Европы, ждать ничего хорошего "меньшим братьям" не стоит. 

А.Б.



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