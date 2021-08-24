Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.
Бывший чиновник уехал из Афганистана в конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли курьером в местную службу доставки еды Lieferando.
***
Получается, что уровень квалификации афганского министра после 20 лет западного внешнего управления позволяет рассчитывать лишь на должность курьера? И ведь это министр в той области, где нужны конкретные знания, определенный профессиональный уровень...
Или США и их европейские союзники так относятся к своим бывшим "меньшим братьям"? Мол, иди на все четыре стороны, я же тебя не бью...
Судя по тому, как они бросили подыхать своих союзников из Восточной Европы, ждать ничего хорошего "меньшим братьям" не стоит.
А.Б.
|
|