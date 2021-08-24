Инициатива Путина единовременно выдать пенсионерам по 10.000 рублей после выборов (а военным обещано аж по 15.000 рублей) оппозиционные комментаторы дружно оценили как попытку подкупа избирателей. Что вполне логично. Но дело не только в этом.

Правящие круги категорически отказываются системно решать хоть какие-то социальные или экономические вопросы. Они неспособны выдвинуть сколько-нибудь серьезные общественные инициативы, а потому пытаются деньгами откупиться от тех категорий населения, которые, как им кажется, ещё можно подкупить.

Вполне возможно, в краткосрочной перспективе это даже сработает, но подобные действия выдают полное отсутствие стратегии и даже минимального плана на будущее. Ни вопрос о пенсиях, ни вопрос о занятости (или о том как обеспечить рост доходов населения) не поднимается. В лучшем случае звучат совсем уж абстрактные, в духе гоголевского Манилова, пожелания — не построить ли нам в Сибири несколько новых городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — где построить, зачем, чем там будут люди заниматься и где вообще вы возьмете людей, чтобы их заселить?

Во-вторых, даже когда власть готова делиться деньгами с гражданами, она делает это с исключительной скаредностью и бессистемно.

Соединение популизма и скупости — явление специфически российское. Обычно всё-таки популистская политика предполагает щедрость, пусть даже и показную и не особо эффективную, но вызывающую восхищение. А тут — мелочность и крохоборство. Это своеобразный вынужденный популизм, в который сами же начальники через силу изображающие популистов, не верят. Очень трудно изображать близость к народу, не скрывая своего к нему презрения.