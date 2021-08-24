Ты записался иноагентом?

Александр Рыклин про это уже написал в ФБ: "Какое же все это унылое, липкое, омерзительное говно!"

Очень трудно спорить с очевидными вещами, особенно со словами "всё это" - действительно, всё. Без исключений.

Хотя в сортах говна сущесвтвуют оттенки, в которых отдельные узкие специалисты разбираются очень хорошо.

К примеру, член СПЧ, написавшая пост, который приводим ниже, сама запросто может быть признана иноагентом, поскольку закон имеет обратную силу: "В 2012 году Меркачева приняла участие в первой программе обмена журналистами между Россией и США, которая стала возможна благодаря работе Двусторонней российско-американской президентской комиссии (учреждённая по решению президентов России и США). В рамках программы обмена журналистка газеты «Московский комсомолец» выступила в роли корреспондента Pittsburgh Post-Gazette. С «МК» в этот период в рамках обмена сотрудничала журналистка из Нью-Джерси Эми Бритен, которая работает в газете «Стар-Леджер». (Википедия)

Как признан иноагентом бывший член СПЧ Лев Пономарев, на слова которого периодически ссылается вся пишушая братия. По хорошему, любой, кто использовал слова Льва Пономарева, пусть и в отрицательной коннотации, пусть и во время его нахождения в СПЧ, может быть признан иноагентом. Пример - телеканал "Дождь".

В общем, любой журналист...

А.Б.

***

Ева Меркачева (член СПЧ):

"Сегодняшняя встреча в СПЧ с представителем Минюста, можно сказать, закончилась позитивно (на сколько это возможно в такой ситуации в принципе). Мы хотя бы поняли, куда нам двигаться дальше.

По порядку. «Отдувался» за весь Минюст зам начальника управления ведомства Роман Цыганов. Он смотрел на нас грустно, и мне показалось, ему было неловко. Но закон писал не он, и не он выступал инициатором включать во «вражеский перечень» отдельных СМИ и журналистов как физлиц.

Конкретно по «Дождю», признанному на прошлой неделе иностранным агентом, выяснили, что было обращение из двух органов: Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил о распространении материалов, которые изготовлены СМИ-иностранными агентами и физическими лицами -иностранными агентами (среди них известный правозащитник Лев Пономарев), второй – о получении иностранного финансирования. Какого именно финансирования - не уточнили (по данным некоторых журналистов «Дождя», возможно, через государственный политехнический музей, как ни абсурдно это звучит). По суммам. Закон не прописывает минимальный порог, то есть по факту и за получение одного доллара можно попасть в «реестр врагов».

Но кто-то же должен был обратиться в Роскомнадзор с просьбой проверить именно этот телеканал? Или в результате «плановой проверки» Роскомнадзор выявил нарушения? Ответа мы не получили. Ибо не по адресу.

Спросили, как действовать СМИ, признанному ИА. Два пути: через суд добиваться и по прошествии времени (не прописано в законе – какого) обратиться в тот же Роскомнадзор, сообщив, что больше закон не нарушается, а ведомство, убедившись в этом, в свою очередь обратится в Минюст, чтобы из списков исключили. Мне кажется, этот путь вообще не работает.

Спрашивали про другие СМИ, в частности про ПАСМИ, признанное иностранным агентом после получения на свой счет пожертвования от гражданина Украины 5 тысяч рублей. В общем любое СМИ можно признать ИА. Также как и любого журналиста как физлицо.

Из вопросов, что задавали, какие выводы можно сделать.

-Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, может быть признан ИА? Ответ – Да.

-Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов, может быть признан ИА? Ответ – да.

Если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, ему оплатили поездку за наградой, вручили премию, может быть признан? Ответ -Да.

Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождение денежный подарок, он может быть признан ИА? Ответ - Да.

-Должны ли доказать, что журналист или СМИ ведут политическую деятельность для признания их ИА? Ответ – нет (это требуется только для НКО).

-Должны ли физлица, признанные ИА, в соцсетях к каждому своему посту делать маркировку? Ответ – Да.

Последнее вообще заслуживает отдельного упоминания. Нельзя без слез видеть, как признанная иностранным агентом журналистка Лиза Елизавета Маетная публикует фото своего маленького ребенка, подписывая капслоком: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…»

В общем – дела так себе. Все журналисты потенциальные ИА. Но, не стоит отчаиваться! Мы подготовим наши предложения, среди которых ввести предупредительную систему (к примеру, чтобы на первый раз предупреждали, на второй штрафовали и только на третий включали в реестр). Хотелось бы чтобы не рассматривали обращения по признанию ИА от граждан и организаций, а только в результате плановой проверки госорганов. Не нужно взращивать доносчиков. В нашей ПК инициативы попробует собрать я и Леонид Никитинский , так что направляйте нам идеи. Изменений в закон об ИА раньше октября вряд ли будет приняты".