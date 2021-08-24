Полку лишенцев все прибывает и прибывает

Вчера Хорошевский суд Москвы, до которого я пока что не добрался, уже лишил регистрации на муниципальных выборах двух кандидатов от «Яблока».

Лишенец

Виктория Аксёнова, была снята за то, что не указала одну из смен фамилий в ходе расторжения одного из браков. Какое отношение к выборам имеет бывшая фамилия бывшего мужа? Но суд счел эту информация чрезвычайно важной. Мораль – не ходите девки замуж…

Еще интересней причина снятия с выборов Сергея Менжерицкого.

Он сам описывает это так: «В иске мне были предъявлены претензии в непредоставлении полного пакета документов в избирательную комиссию, а также в том, что запись, когда-то внесённая сотрудником Союза журналистов Москвы в мою трудовую книжку при оформлении загранпаспорта, не соответствует Инструкции Минтруда СССР от 1974 года и, таким образом, не позволяет мне в избирательных документах называть себя журналистом, хотя я являлся членом СЖ Москвы с 1994 года и имею соответствующее удостоверение. Кроме того, судья Клочков отказался приобщить к материалам дела мои пресс-карты, включая пресс-карту журналиста СотаВижн, где я три года подряд вёл передачу "Депутатский запрос".

Про инструкцию Минтруда одного государства и записью, сделанной в другом государстве через 20 лет, можно говорить долго. Хотя в СССР члены Союза журналистов не подпадали под закон о тунеядстве – считалось, что они вполне могут жить за счет разовых договоров с редакциями.

Но главное, конечно, что журналист, работавший в «Вечерней Москве», «Московской правде», «Совершенно секретно» и так далее решением суда может быть признан не-журналистом. В чем-то это даже круче иноагента.

Дальше, наверно, будет еще хлеще: «Иванов, да ты вообще не мужчина!» И снимать с выборов… А что?

Замечаю, речь идет о всего лишь муниципальных выборах! Но даже на них такие фильтры, что можно подумать, избираем Конгресс США.

Анатолий Баранов, лишенец