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Московский листок

Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата"

Опубликовано 24.08.2021 в разделе комментариев 1

армия солдат офицер
Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата"

Для Минобороны РФ отгружена опытная партия новых танков Т-14 "Армата", сообщили в руководстве "Ростеха".

Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата", сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В августе 2018 года Криворучко уже сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года бронетехники на тяжелой гусеничной платформе "Армата": 132 машин – танков Т-14 и БМП Т-15. Но что-то не срослось…

20 танков, конечно, сила… Интересно, а почему чиновники не несут ответственности за свои обещания?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 24.08.2021 11:50
развитые страны сокращают количество танков?
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