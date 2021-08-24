Для Минобороны РФ отгружена опытная партия новых танков Т-14 "Армата", сообщили в руководстве "Ростеха".

Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата", сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В августе 2018 года Криворучко уже сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года бронетехники на тяжелой гусеничной платформе "Армата": 132 машин – танков Т-14 и БМП Т-15. Но что-то не срослось…

20 танков, конечно, сила… Интересно, а почему чиновники не несут ответственности за свои обещания?

А.Б.