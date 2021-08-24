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Московский листок

Растет нравственный потенциал снизу доверху

Опубликовано 24.08.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Растет нравственный потенциал снизу доверху

Прокуратура проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края

Андрея Агафонова, оскорбившего красноярцев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

В прокуратуру поступила жалоба.

В августе Андрей Агафонов на своей странице в фейсбуке резко высказался в адрес жителей Красноярска после того, как почитал комментарии к посту Алексея Ягудина. Известный экс-фигурист и олимпийский чемпион на несколько дней прилетал в краевой центр, когда город был задымлен из-за лесных пожаров в Якутии. Ягудин опубликовал в соцсети снимки, сделанные в центре Красноярска, и написал, что не заметил никакого смога. На опубликованный пост жители написали возмущенные комментарии.

Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев "поколением истеричек" и "плаксивым сбродом".

Действительно, смог им не нравится. Нормальная реакция нормального российского чиновника на быдло, которым они считают всех, кто не они.

 

Трое несовершеннолетних осквернили мемориальный комплекс воинам-участникам Великой Отечественной войны

в городе Свободный Амурской области, возбуждено уголовное дело.

Учинившие вандализм молодые люди уже установлены.

Это две несовершеннолетние местные девушки 15 и 16 лет. Установлен и третий участник происшествия - 17-летний житель Шимановска.

«Подростки не смогли объяснить причину своих действий", - заявил собеседник агентства.

Возможно, что они вообще ничего объяснять не способны… Поколение ЕГЭ.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 24.08.2021 12:02
Агафонов - ценный кадр для режима карлика?
в СССР не каждая партийная школа выпускала таких?
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