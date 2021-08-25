Власть снова наступает на грабли преследования независимых СМИ

Вот уже более 40 редакций и двух десятков журналистов объявлены иностранными агентами. При введении закона инициаторы ссылались на аналогичную терминологию других стран, в частности, США. Только в США для признания иноагентом нужно доказать, что организация или физическое лицо напрямую управляется или контролируется иностранным правительством. Закон там направлен против политических лоббистов, действующих в интересах зарубежных государств. А правоприменительная практика в России показала, что преследуются СМИ, которые хотя и получали, возможно, какие-то гроши от иностранцев, но действовали при этом в интересах, прежде всего, российского общества.

Простой пример. В США с 2017г. иностранным агентом признан телеканал Russia Today, который в 2020г. на своё функционирование получил 27 млрд. руб. из российского бюджета. Вся повестка информационного ресурса до мелочей совпадает с позицией официальных лиц. У нас же объявление иностранными агентами надзорные ведомства порою аргументируют пятаками, перечисленными из-за рубежа некими странными гражданами.

Логики здесь никакой. Исключительно формальный повод придраться. В России существуют телеканалы и издания, щедро финансируемые из бюджета. РБК сообщал, что в прошлом году субсидии ВГТРК составляли 24 млрд руб., Первому каналу - 6,5 млрд руб, это настоящие агенты правящего режима, но всё же основные доходы федеральных СМИ формирует реклама, в том числе реклама продукции иностранных компаний и российских компаний, чьи владельцы обладают гигантскими активами за рубежом. А есть независимые издания, которые вынуждены крутиться сами, предпочитая свободное слово "отеческой" заботе государства. Заботе сродни 10-тысячной выплате пенсионерам перед выборами, которую злые языки уже окрестили "гробовым червонцем". За периодические подачки нужно отказаться от расследований, критики, полемики, неудобных для власти тем и превратиться в СМИ - ходячих мертвецов, которые никому не нужны, кроме собственно власти. Полученный ими пятак из-за границы никак не влияет на их позицию в отношении местных тем, хотя, возможно, немного помогает оставаться настоящими журналистами.

Доля телезрителей даже вышеназванных лидеров официоза и пропаганды неуклонно снижается. По роду деятельности мне приходится общаться с молодёжью, и по моим наблюдениям среди молодых людей до 23 лет телевизор не смотрит практически никто - смотреть нынешнее ТВ для данной категории "стрёмно". Конечно, большинству молодёжи в принципе фиолетовы любые общественно-политические ресурсы. Однако думающая часть интересуется острыми телеграм-каналами и видеоблогами. Охоту на "иностранных агентов" эта категория однозначно воспринимает как подавление свободы слова. Тем более, что так называемые "иностранные агенты" - обычные жители России, с обыкновенными доходами, замечающие и обсуждающие актуальные проблемы, близкие и понятные соотечественникам.

Последствия такой политики предсказать не сложно. Всё это мы проходили в поздней советской истории. С началом гласности "Наутилус Помпилиус" пел: "Гуд бай, Америка. Нас так долго учили любить твои запретные плоды". Теперь учат снова. С исчезновением отечественных СМИ прежнюю популярность очень быстро наберут хорошо сохранившиеся "вражеские голоса", глушить которые в мире современных технологий станет куда труднее. Показные тишь да благодать обернутся цинизмом, презрением и духовной эмиграцией миллионов, которые будут ждать нового "Огонька", что с задором разнесёт и опорочит все вынутые из затхлых подвалов скрепы, плохо прикрывающие своим фиговым листком неравенство, бедность, произвол, ложь, лицемерие. Количество патриотов, готовых реально защищать устои "суверенной демократии", будет даже меньше числа коммунистов, вышедших на защиту СССР после подписания Беловежских соглашений. Без свободы слова общество может лишь деградировать, что, к сожалению, мы сейчас и наблюдаем.

Всё это понимает государственная верхушка. Самое страшное, что перед собой она видит одну задачу - оттянуть неизбежный момент расплаты на как можно более долгий срок. "После нас хоть потоп" - вот её девиз. "Мёртвые сраму не имут" - ещё девиз, тоже выловленный в каких-то исторических трясинах предков. Конечно, наступит день, когда свободные СМИ, свободные журналисты, свободные граждане будут снова открыто говорить, рассуждать, предлагать, обличать, не боясь попасть в перечень "иностранных агентов", но творцы иезуитской цензуры надеются, что они до него не доживут. Краснеть придётся их детям, а то и внукам.