Обзор новостей: Полку лишенцев все прибывает и прибывает

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Полку лишенцев все прибывает и прибывает
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата"
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в театре имени Ермоловой
4 Прокуратура проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Трое несовершеннолетних осквернили мемориальный комплекс воинам-участникам Великой Отечественной войны
6 Лидеры запрещенного в России движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек
7 Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости
9 Украинский МИД рассказал о своей импотенции
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