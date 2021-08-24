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Московский листок

Обзор новостей: Полку лишенцев все прибывает и прибывает

Опубликовано 24.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Полку лишенцев все прибывает и прибывает

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата"

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в театре имени Ермоловой

 

4 Прокуратура проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Трое несовершеннолетних осквернили мемориальный комплекс воинам-участникам Великой Отечественной войны

 

6 Лидеры запрещенного в России движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек

 

7 Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости

 

9 Украинский МИД рассказал о своей импотенции

 



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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