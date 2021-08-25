Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг!

52% россиян в течение 2021 года вынуждены были отказываться от покупки одежды и обуви из-за нехватки денег. Об этом говорится в июльском исследовании Левада-центра.

По данным социологов, 39% наших сограждан по той же причине отказывались от покупки продуктов. 39% россиян - это почти 60 млн. человек. 60 млн. человек в стране не хватает на еду.

"Даже респондентам с относительно высоким уровнем потребления время от времени приходится отказываться от покупок. Так, 16% из них отказывались от необходимых продуктов питания, 28% — от покупки необходимой одежды и обуви, 53% — от необходимых покупок для дома", - отмечают авторы исследования.

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В стране, где средняя пенсия около 13 тысяч рублей, 45 миллионам пенсионеров и не может никак хватать денег на еду. Как не может хватать ее и тем, что получает зарплату около минимальной - таких тоже немало. Прожиточный минимум - фикция, которая никак не позволяет прожить.

Честно говоря, не знаю, почему бы не начать ходить голыми? Ну хотя бы на пляже или в местах отдыха? И на все претензии полиции отвечать - не имею денег на покупку купального костюма.

Почему у нас налагают шрафы на пенсии и зарплаты в районе прожиточного минимума?

Если вы вычли из моего прожиточного минимума тысячу рублей или пять, то тем самым обрекли меня на голодную смерть! Потому что минимум этот так и называется - прожиточный! То есть без него нельзя прожить.

Вот вопросы, которые должны ставить кандидаты в депутаты разных уровней!

А не восхищаться "вертолетными" деньгами в размере 10 тысяч рублей, то есть в сумме ниже прожиточного минимума! На эту подачку нельзя прожить и месяца. До выборов, и то на нее не дожить.

Бл...! 60 миллионов сограждан находятся на грани голода, а они про скамейки и тротуары! ДБ...

Анатолий Баранов, лишенец