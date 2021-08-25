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Московский листок

Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг!

Опубликовано 25.08.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы собянин бюджет
Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг!

52% россиян в течение 2021 года вынуждены были отказываться от покупки одежды и обуви из-за нехватки денег. Об этом говорится в июльском исследовании Левада-центра.

По данным социологов, 39% наших сограждан по той же причине отказывались от покупки продуктов. 39% россиян - это почти 60 млн. человек. 60 млн. человек в стране не хватает на еду.

"Даже респондентам с относительно высоким уровнем потребления время от времени приходится отказываться от покупок. Так, 16% из них отказывались от необходимых продуктов питания, 28% — от покупки необходимой одежды и обуви, 53% — от необходимых покупок для  дома", - отмечают авторы исследования.

***

В стране, где средняя пенсия около 13 тысяч рублей, 45 миллионам пенсионеров и не может никак хватать денег на еду. Как не может хватать ее и тем, что получает зарплату около минимальной - таких тоже немало. Прожиточный минимум - фикция, которая никак не позволяет прожить.

Честно говоря, не знаю, почему бы не начать ходить голыми? Ну хотя бы на пляже или в местах отдыха? И на все претензии полиции отвечать - не имею денег на покупку купального костюма.

Почему у нас налагают шрафы на пенсии и зарплаты в районе прожиточного минимума?

Если вы вычли из моего прожиточного минимума тысячу рублей или пять, то тем самым обрекли меня на голодную смерть! Потому что минимум этот так и называется - прожиточный! То есть без него нельзя прожить.

Вот вопросы, которые должны ставить кандидаты в депутаты разных уровней!

А не восхищаться "вертолетными" деньгами в размере 10 тысяч рублей, то есть в сумме ниже прожиточного минимума! На эту подачку нельзя прожить и месяца. До выборов, и то на нее не дожить.

Бл...! 60 миллионов сограждан находятся на грани голода, а они про скамейки и тротуары! ДБ...

Анатолий Баранов, лишенец



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сушим сухари написал 25.08.2021 02:51
В 2011 году Путин подписал постановление правительства 354, которым узаконил незаконный грабеж населения. Установил, что народ ИМЕЕТ ПРАВО подавать (или не подавать) показания счетчиков, а тексте ввел НОРМАТИВ (от балды), который приписывается при неподаче данных счетчиков. Проигнорировал законы, например запрет на требование запрета оплаты непредоставленных услуг. Сам же сотрясал воздух про навязанные услуги. Навязал России грабеж и в кусты. Санкции и еще кто-то у него виноваты.
Кинул разовую подачку на 10 тыс, при ЕЖЕМЕСЯЧНОМ грабеже населения нормативами и тарифами тоже почти на 10 тыс рублей в месяц на семью.
Благодетель наш. Постановление 354 подписано в 2011 году. С этого года и началось обнищание России. Огурцы и морковки дороже бананов. Отменить грабеж не хочет (и не может, он не председатель правительства уже). Напакостил и слинял, и пакостников от ЕР проталкивает. Мишустин соучастник грабежа, с его 10% увеличением поборов на ЖКХ ежегодно. Сушим сухари, скоро пригодятся?
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(без названия)
стоик7912 написал 25.08.2021 02:20
подорожание продуктов, стройматериалов , услуг - в разы?
захотел сионоолигарх новую яхту и металл для людей взлетел в 2 раза?
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